SANTAWORLDVIEW、1年ぶり新曲「Elegant Life」配信リリース
SANTAWORLDVIEWが10月24日、シングル「Elegant Life」を配信リリースした。
約1年ぶりの作品となる本作は、セルフプロデュースによるトラックで、シンプルながらも力強い音像が特徴。作詞・作曲を本人自ら手がけ、自身のキャラクターを反映したラップを中心に展開し、ミニマルなサウンドの中に、怪しさを帯びた空気感が漂う仕上がりとなっている。
アートディレクションは、音楽レーベル1%（ワンパーセント）が今年新たに立ち上げたクリエイティブエイジェンシー「1% PLUS（ワンパーセントプラス）」に所属するフォトグラファー、Ryusei Sabiが担当している。
＜リリース情報＞
SANTAWORLDVIEW
「Elegant Life」
配信中
Label: 1% | ONEPERCENT
https://linkco.re/rXUFe56D
Artwork by Ryusei Sabi
約1年ぶりの作品となる本作は、セルフプロデュースによるトラックで、シンプルながらも力強い音像が特徴。作詞・作曲を本人自ら手がけ、自身のキャラクターを反映したラップを中心に展開し、ミニマルなサウンドの中に、怪しさを帯びた空気感が漂う仕上がりとなっている。
アートディレクションは、音楽レーベル1%（ワンパーセント）が今年新たに立ち上げたクリエイティブエイジェンシー「1% PLUS（ワンパーセントプラス）」に所属するフォトグラファー、Ryusei Sabiが担当している。
＜リリース情報＞
SANTAWORLDVIEW
「Elegant Life」
配信中
Label: 1% | ONEPERCENT
https://linkco.re/rXUFe56D
Artwork by Ryusei Sabi