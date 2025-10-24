２４日前引けの日経平均株価は前日比６５７円５１銭高の４万９２９９円１２銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億４６１６万株、売買代金概算は２兆６１５８億円。値上がり銘柄数は８２５、値下がり銘柄数は７０４、変わらずは８４銘柄だった。



日経平均株価は大幅反発。前日のＮＹダウが１４４ドル高と反発し、ハイテク株などが買われ、ナスダック指数も上昇した。これを受けて、日経平均株価は４万９０００円台を回復してスタート。ソフトバンクグループ＜9984＞が急反発したほか、半導体関連株が値を上げ全体相場を押し上げた。日経平均株価の上昇幅は一時７００円を超え、２１日につけた最高値（４万９３１６円）を上回る場面があった。ＴＯＰＩＸは最高値を上回り推移している。



個別銘柄では、アドバンテスト＜6857＞やディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞が上昇し、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大幅高。フジクラ＜5803＞やＪＸ金属＜5016＞、日立製作所＜6501＞、トヨタ自動車＜7203＞も高い。半面、ＩＨＩ＜7013＞や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、任天堂＜7974＞が軟調で、ニデック＜6594＞が大幅安となった。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

