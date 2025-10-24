民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、堺雅人主演の映画『平場の月』が全国公開されることを記念し、10月24日より出演者関連作品の特集配信を開始する。

TVerではこれまでも、映画やドラマの公開・放送にあわせた出演者特集を実施しており、今回の特集では主演の堺をはじめ、井川遥、でんでん、吉瀬美智子、前野朋哉ら『平場の月』出演者の関連ドラマがラインナップされた。

堺が主演を務めた『大奥～誕生［有功・家光篇］』（2012年／フジテレビ系）や、井川遥が出演する『流星ワゴン』（2015年／TBS系）、堺・井川・でんでんが共演する『孤独の賭け～愛しき人よ～』（2007年／TBS系）などが配信される。

【TVer『平場の月』公開記念特集ラインナップ】●堺雅人・『大奥～誕生［有功・家光篇］』（2012年／フジテレビ系）

●井川遥・『流星ワゴン』（2015年／TBS系）

●堺雅人／井川遥／でんでん・『孤独の賭け～愛しき人よ～』（2007年／TBS系）

●井川遥／倉悠貴・『持続可能な恋ですか？～父と娘の結婚行進曲～』（2022年／TBS系）

●坂元愛登・『100万回 言えばよかった』（2023年／TBS系）

●中村ゆり／松岡依都美・『天国と地獄 ～サイコな2人～』（2021年／TBS系）

●でんでん／胗俊太郎・『アトムの童』（2022年／TBS系）※10月25日（土）配信

●でんでん／黒田大輔・『ライオンの隠れ家』（2024年／TBS系）

●吉瀬美智子・『Around40～注文の多いオンナたち～』（2008年／TBS系）

●前野朋哉・『おかしの家』（2015年／TBS系）

●安藤玉恵・『SRO～警視庁広域捜査専任特別調査室～』（2013年／TBS系）※10月25日（土）配信

●塩見三省・『輪舞曲 -ロンド-』（2006年／TBS系）※10月25日（土）配信

●でんでん／大森南朋・『運命の人』（2012年／TBS系）※10月25日（土）配信