杉谷拳士、ロッテが1位で獲得・石垣元気と2ショット「笑顔が素敵な好青年です！″元気″コールが今から楽しみ」
元プロ野球選手でタレントの杉谷拳士（34）が24日、自身のインスタグラムを更新。健大高崎高・石垣元気（18）との2ショットを公開し、エールを送った。
【写真】「目指せ170km」ドラ1位・石垣元気と杉谷拳士の2ショット
23日に行われたプロ野球ドラフト会議で、ロッテからドラフト1位指名を受けた石垣。その結果に杉谷は「ドラフト1位 千葉ロッテマリーンズのみなさん交渉権獲得おめでとうございます!!」とつづり、石垣とガッツポーズをした2ショットを披露している。
続けて「MAX158km 負けず嫌いな性格 笑顔が素敵な好青年です！剛速球に磨きをかけて、目指せ170km 世界に羽ばたく大投手になって欲しいです マリーンズファンのみなさんの"元気"コールが今から楽しみ」と石垣へエールを送り、今後の活躍に期待を寄せていた。
この投稿に野球ファンからも「ライスタの元気コール楽しみです」「元気くん、大いに羽ばたいてね」「チームを牽引する存在になってくれる事を期待しています」「これからの活躍が楽しみですね」などと応援の声が寄せられている。
