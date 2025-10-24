NHKが24日、2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新たな出演者を発表。女優の多部未華子（36）が出演することが分かった。主演を務めた「つばさ」以来、17年ぶりの朝ドラ出演となる。

文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代。看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。

見上愛と上坂樹里がダブル主演を務め、見上が一ノ瀬りん、上坂が大家直美を演じる。りんの母役で水野美紀、父役で北村一輝、直美を見守る牧師役で原田泰造らの出演がすでに発表されている。

多部は本作で“鹿鳴館の華”と呼ばれた、時代を象徴する貴婦人・大山捨松（すてまつ）を演じる。りんと直美の人生に多大な影響を及ぼす役柄で「朝ドラに出演させていただけること、大変うれしく光栄に思います。ヒロインのお2人に影響を与える、とても素敵な役どころであることにとっても緊張しており、今からドキドキしています。スタッフの皆様や役者さんたちの力をお借りしながら素敵な作品の一部になれるよう精一杯努めたいです。見上さんと上坂さん、お二方と明治時代の世界でお会いできること、とても楽しみにしています。そして、心から応援しています。私はただひたすら頑張ります」と意気込みを語った。

主演を務めた「つばさ」以来の朝ドラ出演。「朝ドラのヒロインを務めさせていただいたのは…もう16 年も前？！と昔のことで驚きを隠せません。当時お世話になったスタッフの方が今回の現場にもいらして、少しでも成長した姿を見せなければとただならぬプレッシャーを視線から感じております。まるでNHKの職員のように毎日毎日スタジオに通う日々は今となっては何にも代えられない経験で、スタッフみんなが家族のように思える宝物のような時間を過ごせたなと今、思い出してもグッときます」と回想。

本作のテーマのひとつとなる看護について「入院経験はほとんどない私ですが、出産時の看護師さんにはたくさん救われたことを数年経った今も鮮明に覚えています。初めての経験ばかりで戸惑い、全身が痛かったりする中で、ほんの些細な声かけやアドバイスに何度も何度も助けられました。白衣の天使という言葉がありますが、まさにその名の通りだと思います」と思いを話した。