波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）に出演中の向井康二（Snow Man）のインタビューコメントが公開された。

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

【向井康二（黒木竜馬役）コメント】●出演が決まった時の感想内容を聞いた時、オリジナルドラマですごく面白そうだなと思いました。働きながら子育てすることが難しいと感じる今の時代にぴったりというか。伝えたいメッセージに軸があるドラマなので、共感してくださる方もきっと多いのかなと。

●TBSドラマの印象『それSnow Manにやらせて下さい』で、TBSに出入りする機会があるのですが、ドラマのポスターが至るところに貼ってあって。以前、冗談半分で「いつか僕もこのポスターに載ります」と言っていたのですが、実際に自分も写っている『フェイクマミー』のポスターが貼られている光景にうれしさを感じています。

●黒木竜馬はどんな役柄？川栄さん演じる茉海恵さんが社長を務める「RAINBOWLAB」の副社長。社長に助けられた過去から竜馬は恩を感じていて、社長を支える人生が自分の使命だと思っている人物です。実際に「RAINBOWLAB」を一緒に立ち上げて、茉海恵さんの右腕みたいなポジションを務めていますしね。また、視野が広く、仕事もすごくできるキャラクターでもあります。話を重ねるごとに竜馬のキャラクターが徐々に変わっていくのも見どころの一つです。

●監督やプロデューサーから「カッコよく演じてほしい」とリクエストでも実は、カッコよさのはき違いをしていて……。かっこつけると言ったら、吐息多めのしゃべり方をするような感じのイメージを持っていたのですが、人としてのカッコよさや、社交的で、相談にも乗るような頼りがいのある感じを求められていました。芝居でカッコよさを出すのは、ちょっと難しくて絶賛研究中です。もちろんビジュアル面のカッコよさも保ちたいと思います（笑）。

●副社長役ということで立ち振る舞いなどで工夫していること服装や髪型が自由な「RAINBOWLAB」の中で、竜馬だけがスーツなんです。きっとそこで会社っぽさを出しているんだろうなと感じています。むしろ、竜馬のスーツ姿が浮いているような（笑）。基本、スーツを着ているので、姿勢良くピシッと立っているのですが、気を抜くと背中が丸まってしまうので、そこは意識するようにしています。

●できる男を演じるためにセリフが難しいので、そういったところで仕事ができる感じを出せているのかなと思います。できる男感がある竜馬ですが、努力して、今の副社長というポジションに就いた経緯があるので、抜けているところもあったりします。それこそ、社長と同様に元ヤンキーなので、たまにオラオラした感じが出てしまうことも。会社では基本的に敬語で話していますが、社長と2人の時に少し砕けた口調に変わって、元ヤンキーの面影を感じることができると思います。どちらかというと、元ヤンキー感がよく出てしまう社長の姿を、社員たちにバレないようにするのが竜馬の仕事かもしれません。

●波瑠と川栄李奈について波瑠さん、意外にしゃべる方だなと思いました。僕、人見知りで最初のほうは緊張していたこともあって、どうやって何をしゃべろうかなと考えていたのですが、自然にお話してくれるので楽しいです。川栄さんは本読みの時から結構ツッコんでくれて。しかもよく笑ってくださるので、撮影現場の雰囲気も一気に明るくなりますし、楽しい方だなという印象です。

●2人と芝居で対峙してみて食らいついていけているか分からないです（笑）。さまざまな作品に出ているお2人なので、NGもあまり出さないですし、勉強になることばかり。お2人のお芝居を見ていると気持ちがいいです。なので、どちらかというとお2人の背中を追っかけている感じかもしれません。

●撮影現場の雰囲気「RAINBOWLAB」での撮影は、「明るいシーンになれば」とリクエストされていることもあって、活気があって楽しい雰囲気で撮影できています。もちろん撮影の合間もよくしゃべりますし、若手社員・町田大輝役の若林時英くんとも仲良くなりました。

●いろは役の池村碧彩とのコミュニケーション碧彩ちゃんがいると特に撮影現場が明るい気がします。よく一緒にしゃべりますし、しっかりしていて大人っぽいんですよ。竜馬は基本、前髪を上げているのですが、ある時、前髪を下ろす場面があり、碧彩ちゃんに「（前髪の上げ下げ）どっちがいい？」と聞いたら「分からない…」と言われました（笑）。また『王様のブランチ』での番宣時に、碧彩ちゃんが僕のことをかっこいいと言ってくれていてうれしかったのですが、碧彩ちゃんと一緒に出演していた波瑠さんと川栄さんが微妙な反応をしていたので、ちょっと理由を尋ねたいと思います（笑）。

●親交のあるダイアンの津田篤宏との共演について本読みの時に津田さんが僕の前にいたんですけど、違和感がありました（笑）。その時に「ドラマ、決まりましたね」と話をしました。津田さん節が出ていると思うので、楽しみです。今のところ同じシーンがなくて、『フェイクマミー』の撮影現場では会えていないのですが、今後、同じシーンがあることを願っています（笑）。

●Snow Manのメンバーからのコメントメンバーと一緒の仕事の時に、「ドラマ、どう？」というような話をしたり、“フェイクパピー”といじられたりします（笑）。はじまったら感想など言ってくれるのかなと思いますが、めめ（目黒蓮）も同じクールの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演しているので一緒に盛り上げていけたらいいなと思っています。

●本作の見どころと視聴者へのメッセージ薫さんと茉海恵さんの関係性がより鮮明になりますし、お母さん同士の物語でありながら、他の軸でも動いていくストーリーがあります。「RAINBOWLAB」もその一つ。竜馬は、社長から“ニセパパ”を頼まれました。放送スタート前に流れていた予告映像で、薫さんといろはと一緒に写真を撮るシーンが使われていましたが、その「どういうこと？」という部分が明らかになったのではないでしょうか。竜馬自身は社長の頼みでニセパパを引き受けることになりますが、会社は大切なのであまり乗り気ではないものの協力するんです。その中で少しずつ変化していく竜馬の気持ちや、ニセパパの竜馬とニセママの薫さんとの関係の変化が生まれてくるので注目していただきたいです。毎話サプライズが待っていると思いますので、ぜひ家族や友達と一緒に楽しんでいただけたらうれしいです。

（文＝リアルサウンド編集部）