俳優三田村邦彦（72）が24日までにX（旧ツイッター）を更新。職場の同僚などの名前を「ちゃん」付けで呼ぶことをめぐるセクハラ問題に複雑な思いをつづった。

三田村は「職場で『〇〇ちゃん』はセクハラ 元同僚に22万円支払い命令」との見出しが付けられた報道記事を引用。記事によれば、元同僚の年上男性から名前を「ちゃん」付けで呼ばれたほか「かわいい」「体形良いよね」と言われた40代女性が、うつ病と診断されて退職し、男性は厳重注意処分となっていたという。

三田村は「そうか....ちゃん付けはダメか....」と言及し、「私は愛情が入ってて良いと思っていたのですが....言われた相手方には不快な思いがあるのか....」と吐露。「呼び捨てはいいの？ ちゃん付けで呼ばれた方のご意見をお聞きしたいです」と疑問を投げかけた。

この投稿に、Xユーザーからは「私は小学生の頃から今に至るまで友達からはあだ名(〜ちゃん)と呼ばれていて、今も数人から苗字にちゃん付けで呼ばれていますが全然嫌じゃありません 親しみがあっていいと思うんですけど… 呼ばれた方の捉え方次第なんですかね〜？」「私も、若い頃はずーと、ちゃん付で呼ばれてました。別に嫌じゃなかったけど、年をとって今じゃ会社で誰もさん付けでしか呼んでくれません。たまに、古い知り合いに会ってちゃん付けされると、ちょっと嬉しい」「ちゃん付けだけでなく、『かわいい』『体形良いよね』という発言があったからではないでしょうか。特に体形を言うのは、まずい気がします」「『ちゃん』がダメなら『くん』もなんでしょうね」など、さまざまな意見が寄せられた。