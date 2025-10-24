【エルフ妻と始める悠久の旅～伝説の勇者、愛するエルフと共に 100 年前に救った世界を旅する～】 10月24日連載開始

ヒーローズは10月24日、マンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、マンガ「エルフ妻と始める悠久の旅～伝説の勇者、愛するエルフと共に 100 年前に救った世界を旅する～」の連載を開始した。

本作は原作・羽田遼亮氏、マンガ・hu-ko氏による作品。魔王を討った後、冷凍保存されていた“最強勇者”レナスと、勇者パーティーの一人である妻のエルフ・フィーナが100年後の世界で新婚旅行をし、行く先々で巻き起きる事件を解決していく。

【あらすじ】

“最強勇者”レナスは魔王を討つも、猛毒を食らい死の淵に──。薬ができるまでの100年間、冷凍保存された彼を待ち続けたのは、勇者パーティーの一人である妻のエルフ・フィーナだった！

再会を果たした二人は、自分たちが【伝説】となった世界で新婚旅行へ!!誰にも邪魔されずイチャイチャするため、身分を隠すが、行く先々で事件勃発！困っている人を助けるため、元最強勇者の二人は、ラブラブしながら、世直しを開始する!!……

規格外の力で。

(C)羽田遼亮 hu-ko / ヒーローズ