小山さん初挑戦の手作りプリン、お味はいかに？


【写真（全14枚）】

「貴族のパスタ」と「かぼちゃプリン」を実食♪　みきさんが感動したという、小山さんの“人生のアドバイス”についても教えてくれました。

みきママ：さ、いただきましょう！

小山：いただきま〜す。（味わって）うんまっ！

みきママ：おいしい！？　よかった〜！

パスタをパクッ！


小山：サケの塩気が合わさって、ソースの味がちょうどよくなってる。

みきママ：そうそう、甘塩鮭って結構塩分が出るんだよね。私も食べてみよ。（味わって）ん〜！　おいし〜〜！　やっぱイクラがおいしいわ。最高に幸せの味〜♪

小山：…あの一つだけ、みきに伝えなきゃいけないことがあって。いいですか？

みきママ：え？

この直後、小山さんが衝撃告白！


小山：俺、イクラ苦手っす…。

2人：（爆笑）

みきママ：ええ〜〜〜！！！　苦手なもの、多すぎない！？（笑）

まさかの告白に大爆笑のみきさん（笑）


小山：すんません。いや、食べられなくはないんですよ。盛り付けのイクラを少なめにさせてもらった理由は、これでした（笑）。

みきママ：そうだったんだ！　それなら無理して食べなくて大丈夫だよ？

小山：いや、普段あんまり好んでは食べない…というだけだから。それに、そんな俺でもおいしく食べられる味になってるよ。ホントにうまい！

今回のパスタも小山さんのお墨付き！


イクラ少なめの理由に納得（笑）


みきママ：いっぱい食べてくれてありがとう（笑）。次は、プリン！　このキレイな断面、見て〜！　おいしそ〜！！

小山：すごい、うまそう！

みきママ：カラメルソースをクリームにかけて食べてもおいしいんだよ〜！

クリームの量はお好みで！


素材のおいしさが際立つかぼちゃプリンに小山さんもこの表情！


小山：（味わって）うんめっ！！！

みきママ：めっちゃおいしいでしょ！？

小山：うんまい！

みきママ：素材の味がするでしょ！？

小山：言わせるなって（笑）。（かぼちゃの味が）ちゃんと、するよ。めっちゃおいしい！

笑いの絶えない実食トーク


みきママ：ホント、おいしい〜。私このレシピ、大好きなんだよね。

小山：（しみじみと）しかし…うまいものっつうのは、本当に甘くてカロリーがあるな（笑）。俺、久々にこんな甘いもの食べたかも。

みきママ：そうなの？

小山：体づくりしてるからね。これはうまいわ〜。

みきママ：あー、そっか。そもそも、なんでそんなにストイックに体づくりしてるの？

小山：いつまでもかっこよくいたいからね。

みきママ：すごい、芸能人っぽい！

久しぶりのスイーツに感動！


プリンはみきさんも大好きな味！


みきママ：ちなみにパスタで使った鮭って脳の回転にもいいし、骨にもいいし、肌にもいい、最高にお手頃で栄養満点食材だよ！（前回で）今、ウチに留学生がホームステイしてるって話したじゃん？

小山：言ってたね。

みきママ：超優秀な一流大学に通う学生なんだけど、そういう子は頭がいいだけじゃなくて心もすごいの！　何がすごいかって、私の話を最後までじっと聞いてくれるんだよね。私は全然英語ができないんだけど、できない人に合わせて理解しやすい言葉を使ってくれるから話しやすいし。

小山：素晴らしい！　英語も身につきそうだし、めっちゃいい環境だね。

みきママ：ね。ウチの子たちにも「一流はこうだよ！」って教えてる（笑）。話を聞いてくれるっていう意味では、慶ちゃんもすごいけど。私の悩みを解決してくれたときは、ホントに感動した！

小山：前回もそう言ってくれてたけど、具体的にどの言葉がみきに響いたの？

みきママ：「人生は一度きりだから悩んでいても仕方なくない？　行動しちゃいなよ」って話。

小山：あ〜、時間は有限だからって話ね。だからこそ、自分で人生を動かさないと（行動しないと）って。

みきママ：そう、それそれ！

小山：俺的には、みきはそんなことで悩んでるの！？って話だったけどね。

みきママ：そうなの！？　でも張本人としては、悩んじゃうわけよ。

小山：そうだよね。だから話を聞いて、気を遣わずに正直なことを話したし、客観的にアドバイスしたつもり。

みきママ：ホント、ありがたかったよ〜。誰に相談したらいいの！？っていうときは、親でもなく、弟が一番！

小山：俺らは年齢も近いから話しやすいっていうのはあるよね。

みきママ：そうかも。あと、夢の話もめっちゃ良かったから、読者の皆さんにも聞いてほしい！

小山：要するに「周りの誰かが用意した環境の中でかなえた夢は、自分がかなえた夢じゃないよ」みたいな話ね。やりたいことは、自分で道を作ってかなえないと。

みきママ：例えば、5年後にかなえたい夢があったとして。周りに準備してもらうんじゃなくて、面倒くさいことも全部ひっくるめて自分で行動しないと、それは自分がかなえた夢にならないんだよね。

小山：今はセルフプロデュースの時代だし、大切なのはいかに能動的に動くか、だよ。俺もそれを意識しているからこそ、「CHOIYAMA」を楽しみながら企画・プロデュースできているし。アイデアを形にするのはすごく難しいことだけどね。

みきママ：慶ちゃん本人がアドバイスを体現してるから説得力がある。これからも頼りにしてるよっ！

イクラ少なめでも、旨みたっぷりの一皿！


貴族のパスタ　鮭とイクラのクリームソース

＜材料＞2人前

甘塩鮭…3切れ

イクラ…2パック

タマネギ…1個

バター…20g

おろしにんにく…大さじ1/2

薄力粉…大さじ2

牛乳…400cc

顆粒コンソメスープの素…大さじ1.5

砂糖…小さじ1

粉チーズ…大さじ2

コショウ…少々

小ネギ、刻み海苔…お好みで

＜作り方＞

【1】バター、鮭、タマネギを炒める。鮭は焼けたらいったん取り出す。

【2】タマネギがしんなりしたら、薄力粉を入れて炒め、牛乳、顆粒コンソメを入れて、とろみがついたら、茹でたパスタ（200g）を入れ、おろしにんにく、粉チーズ、コショウを入れて絡めて皿に盛る。最後にイクラをのせて出来上がり。

デコレーションは季節に合わせてアレンジを楽しんで！


調理時間30分！濃厚かぼちゃプリン

直径7.5cm×高さ4.5cmのココット4個分

<材料>

カラメル

砂糖…60g

卵液

かぼちゃ…1/8個

砂糖…45g

卵…2個

牛乳…200CC

市販の生クリーム…お好みで

1）カラメルを作る。小鍋に砂糖・水（大さじ2）を入れて中火にかけて4〜5分ほど熱し、軽くきつね色になったら火を止め、蓋でカバーしながら熱湯（大さじ2）を入れたら、ココット4つに分け、冷凍庫で3分ほど軽く固まるまで冷やす。

2）卵液を作る。かぼちゃ（1/8個、200g）を耐熱皿にのせて水をふりかけて、ふんわりとラップをして600Wの電子レンジで4分ほど柔らかくなるまで加熱する。皮ごとフォークでなめらかになるまでつぶし、砂糖、卵の順に入れて泡立て器で混ぜ、最後に牛乳を少しずつ加えながら混ぜて、細かい目のザルに通して木べらでしっかりこす。1のココットに4等分にして入れる。

3）ココットにアルミホイルをかぶせ、輪ゴムでしっかりと密封させて、水が入らないようにアルミホイルを上に折り返す。26cmのフライパンの中にふきんを敷き、その上にココットを乗せて、ココットの高さの半分まで水を注ぎ、蒸気のもれないフライパンの蓋をする。強火で沸騰させ、沸騰したら弱火にして20分蒸し焼きにする。アルミホイルを取って卵液が指につかなくなったらフライパンから取り出し、粗熱を30分ほどとって、冷凍庫で1時間冷やす。

4）お好みで生クリームを絞って食べる。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

