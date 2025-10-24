白石麻衣のSTAFF公式Xが更新され、キョンシーに仮装した白石のショットを披露した。

【写真】ハロウィンに先駆けてキョンシーに仮装した白石麻衣

■「ゴチ」で披露したハロウィーン仮装のオフショットを披露

10月23日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）。人気コーナー「ゴチになります」にレギュラー出演中の白石が海鮮イタリアンのお店で設定金額2万3,000円に挑戦した。ゲストは「ゴチ」初登場のハライチ（岩井勇気、澤部佑）。メニューの中に一品で2万円近くの超高額メニューが隠れている「ドボンゴチ」が入っており、ゴチメンバーは戦々恐々の様子で番組は進行。スペシャルメニューをかけて、出演者全員でゲームにチャレンジ。「ハロウィーン」が近いこともあり、仮装をして指示に従って写真に写る「フォト・パーティー」に挑戦。くじ引きの結果、白石は”キョンシー”に変身した。

本投稿は、「今回は、ドボンゴチ 高額メニューに怯えながら挑んでます！ さらに仮装まで！ 今日も結果発表祈っててください」と綴られ、キョンシーに扮した白石のお澄まし顔のショットを披露。ドボンゴチに緊張しているのだろうか、真剣な眼差しが印象的だ。

SNSには「最高にキュート！」「キョンシーまいやんかわいすぎる」「キレイすぎる！」「何をしてもキレイで可愛い」と絶賛する声が集まっている。

■『ぐるナイ』公式Xには仮装した集合ショットが公開

『ぐるぐるナインティナイン』の公式Xにはレギュラーメンバー＆ゲストの仮装での集合ショットが公開されている。

白石のキョンシーをはじめ、高橋文哉の水戸黄門、増田貴久のトランプマン、岩井のダンディ坂野、霜降り明星・せいやの宇宙人、澤部の大阪の婦人、小芝風花のシスター、岡村のマツケンサンバと、個性的な仮装ばかりそろっているので、こちらもチェックしてみよう。