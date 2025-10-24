RPGゲーム「Wizardry」の期間限定ポップアップ「Wizardry SHOP」がドリコムにて開催される。

【画像】RPGゲーム「Wizardry」の期間限定ポップアップ「Wizardry SHOP」のラインナップ

「Wizardry」は1981年にアメリカで誕生したコンピューターRPGで、パーティー編成や迷宮探索、モンスターとの戦闘といった要素を確立した作品として知られる。日本でも80年代から多くのファンを獲得し、40年以上にわたりRPG史に名を刻む名作だ。ドリコムは2020年に『Wizardry6』『Wizardry7』『Wizardry8』『Wizardry Gold』などの著作権および国内外の商標権を取得し、シリーズを継承・発展させている。

今回の「Wizardry SHOP」では、「Wizardry」本編シリーズをはじめ、スマートフォン向けタイトル『Wizardry Variants Daphne』や、スピンオフ小説『ブレイド＆バスタード』の関連グッズを販売。オンラインショップやイベントで販売された人気グッズに加え、新作アイテムも取り揃える。東京ゲームショウ2025で先行発売された商品も登場し、2,000円（税込）以上購入した来場者には「Wizardry」ロゴのダイカットステッカーが特典として配布される。

第1弾の開催は11月初旬からで、東京都立川市のオリオン書房ノルテ店、愛知県瀬戸市のTSUTAYAいまじん白揚瀬戸店、福岡市の紀伊國屋書店福岡本店の3店舗で展開される。期間はいずれも11月下旬まで。今後は第2弾は12月、第3弾は2026年1月、第4弾は2026年2月と続き、全国を巡回する予定だ。

■第1弾開催情報『Wizardry SHOP』・オリオン書房ノルテ店開催日程:2025年11月1日（土）～11月24日（金）アクセス:東京都立川市曙町2-42-1 パークアベニュー3F

・TSUTAYA いまじん白揚瀬戸店開催日程:2025年11月1日（土）～11月24日（金）アクセス:愛知県瀬戸市西本地町 2-222-1

・紀伊國屋書店 福岡本店開催日程:2025年11月3日（金）～11月30日（木）アクセス:福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多バスターミナル 6F

※第2弾は2025年12月、第3弾は2026年1月、第4弾は2026年2月からの開催を予定している

（文＝リアルサウンド ブック編集部）