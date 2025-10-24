まるで芸術家のようなヒゲを持つ猫ちゃんが話題！（⇒次へ）


【写真を見る】有名画家そっくり⁉︎ 絶妙なカーブを描く話題の「曲線ヒゲ」

猫ちゃんにとって、感覚器官として重要な役割を果たしているヒゲ。

肉球やしなやかな体などと違って、普段はあまり注目されることのない部分ですが……先日Ｘに、思わず感嘆の声を上げてしまいそうになるヒゲを持った猫ちゃんの画像が投稿されました。

ヒゲの曲線美と真っ直ぐな視線が威厳たっぷり！


sakosako@Pe8pydM4cHey0Zuさんが投稿したのは、見事なヒゲをもつ愛猫の写真に「堂々たる佇まい　ヒゲ、ご立派」というコメントが添えられたもの。目どころか耳に届きそうなくらい長いヒゲは、アシンメトリーに流れるような曲線を描いています。このポストに、「猫界の重鎮」「勲章もらってそう」とコメント欄も大盛り上がり！

「猫界の重鎮」「勲章もらってそう」と大盛り上がり！


この絶妙な曲線と、どんと構えているような威厳のある目つき、絶対に只者じゃないっ！！（笑）

芸術家が猫に転生したって言われても信じてしまいそうです。

今回の反響やコメント欄の盛り上がりについて、投稿主のsakosakoさんは、「毛質がボワボワしていて写真では油絵タッチだったこともあったのか、芸術的と感じた方が多くいたようです」と話してくれました。画家のダリに関してのコメントが多かった、とのこと。すごく納得！

この猫ちゃんは「エカ」という名前らしく、その由来を聞いてみたところ「サビ猫は海外ではべっ甲猫とも言われていて、フランス語でべっ甲のことをエカイユと言うらしいのでそこから名づけた」のだそう。名前の由来までオシャレ！

エカちゃんの左ヒゲは、「幼少期は全然カールしてなかったのですが、1歳過ぎた頃からカールが目立つようになった」とのこと。

ヒゲではなく眉がくるっとカールしています！可愛い！


遊んでる時や興味津々な時はヒゲが上向きになりがちらしく、「元々の長さとカールで一層際立つようになりました」とsakosakoさん。「ヒゲは左側のカールが強くて目に入りそう」とsakosakoさんも気になっているようです。ちなみに、首周りは柔らかい毛質で、背中は結構硬くてゴワゴワだけど、ちぢれていてふわふわした感触でもある、とのこと。

どこを切り取っても大物感漂うオーラを放っています。


エカちゃんがどんな子なのか聞いてみると、「堂々としています、偉そうです（笑）」と期待を裏切らない回答が。キッチンの上によく乗ってくるようで、「怒っても反抗的でとても不服そうな表情をします」と教えてくれました。

また、食欲もすごく旺盛で、薬をカリカリに混ぜても気にすることなくがっついて食べてくれるそうです。が、「ニンゲンの食べ物にも興味持っていて、食卓に乗ってくるので毎晩戦いです」「炒め物の音が聞こえると足元に来るので、危ないからと追いやると足に噛み付いてくるのでここでも戦いです」と、その食欲故の戦いが日々繰り広げられていると教えてくれました。

甘えたい時は、目が合うとヒゲも広がって「にゃにゃっ」と短く鳴いて寄ってくるそうです。触るとすぐゴロゴロいう割に、「抱っこは大嫌いで全力で抵抗してくる（笑）」とのこと。その自由に自分を貫く姿勢もまた魅力ですね！

顔が怖い！でもそんなところも可愛いですね！


ほかにも、絵画度の高いエカちゃんや全身ふわふわな様子、ヒゲが円を描いているところなど、さまざまな写真が投稿されています。

円を描いちゃうことも！


これからも、堂々とした佇まいで多くの猫好きを魅了してくれそうなエカちゃん。次はどんな姿を見せてくれるのか楽しみですね！

文＝月乃雫