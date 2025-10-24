上から注ぐだけ！手軽にしっとり潤う【アイリスオーヤマ】超音波加湿器はAmazonにて販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
静かに、長く、たっぷり潤す…上から注ぐだけ！手軽にしっとり潤う【アイリスオーヤマ】超音波加湿器はAmazonにて販売中！
本体重量は約1.4kgと軽量。持ち運びや排水がしやすく、超音波式でミストが熱くならないので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使用できる。約34dBと静かな運転音で読書や眠りを邪魔することなく使える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ふたを開けてそのまま給水。重いタンクを持ち運ぶことなく給水ができる。ふたを開けずに給水することも可能。
超音波の振動で水を震わせて微細なミストを生み出し、部屋を加湿。水を超音波でミスト化するため、起動後すぐに加湿できる。
→【アイテム詳細を見る】
お部屋の広さなどに合わせて自由に調節が可能。運転中に水がなくなると赤色に点灯し、稼働を停止する。
静かに、長く、たっぷり潤す…上から注ぐだけ！手軽にしっとり潤う【アイリスオーヤマ】超音波加湿器はAmazonにて販売中！
本体重量は約1.4kgと軽量。持ち運びや排水がしやすく、超音波式でミストが熱くならないので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使用できる。約34dBと静かな運転音で読書や眠りを邪魔することなく使える。
→【アイテム詳細を見る】
ふたを開けてそのまま給水。重いタンクを持ち運ぶことなく給水ができる。ふたを開けずに給水することも可能。
超音波の振動で水を震わせて微細なミストを生み出し、部屋を加湿。水を超音波でミスト化するため、起動後すぐに加湿できる。
→【アイテム詳細を見る】
お部屋の広さなどに合わせて自由に調節が可能。運転中に水がなくなると赤色に点灯し、稼働を停止する。