河田陽菜2nd写真集よりキュートな笑顔ショット公開！ボートを漕いだあとタンっと船着場に降り立つ

日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（11月11日発売）より、先行カット第12弾が公開された。

■プレッピーなコーディネートにも注目

今回公開されたのは、コペンハーゲン最終日に“おひな”が楽しみにしていたスワンボート乗り場でのショット。

ロマンチックな街並みに挟まれた川でのんびりボートを漕いだあと、キュートな笑顔でタンっ！ と船着場に降り立った瞬間のキュートな一枚に仕上がっている。

ベレー帽×アーガイルカーディガンのプレッピーなコーディネートもずるいくらいにかわいらしい。

写真集公式Xも稼働中。“おひな”からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツが随時更新される予定。

PHOTO BY SAKAI DE JUN

■書籍情報

2025.11.11 ON SALE

日向坂46 河田陽菜 2nd写真集『テイクオフ』

