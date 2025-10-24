河田陽菜2nd写真集よりキュートな笑顔ショット公開！ボートを漕いだあとタンっと船着場に降り立つ
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（11月11日発売）より、先行カット第12弾が公開された。
■プレッピーなコーディネートにも注目
今回公開されたのは、コペンハーゲン最終日に“おひな”が楽しみにしていたスワンボート乗り場でのショット。
ロマンチックな街並みに挟まれた川でのんびりボートを漕いだあと、キュートな笑顔でタンっ！ と船着場に降り立った瞬間のキュートな一枚に仕上がっている。
ベレー帽×アーガイルカーディガンのプレッピーなコーディネートもずるいくらいにかわいらしい。
写真集公式Xも稼働中。“おひな”からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツが随時更新される予定。
PHOTO BY SAKAI DE JUN
■書籍情報
2025.11.11 ON SALE
日向坂46 河田陽菜 2nd写真集『テイクオフ』
■関連リンク
写真集公式X
https://x.com/hina2ndphoto
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/