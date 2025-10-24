JO1金城碧海、色気溢れるスーツ姿の年下ビジネスマンを熱演！『Oggi』にソロ初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1の金城碧海が、『Oggi』12月号（10月28日発売）にソロで初登場する。

■スタイル抜群な金城が「スーツ男子」で職場の後輩役に！

金城碧海が登場するのは、旬な俳優やアイドルが架空のビジネスマンを演じる、『Oggi』の人気連載「スーツ男子」だ。

グループとしては2025年春、全6都市を回る初のワールドツアーと単独東京ドーム公演を成功させた一方で、金城は9月に韓国のファッションイベント『2026 S/S ソウルファッションウィーク』でランウェイデビューを飾ったことも話題に。身長180cm、スタイル抜群な金城が読者と同じ職場で働く後輩という夢のような設定で演じている。

広報部で働く入社3年目。同じく広報部で働く読者は、社内報で「広報部員の働く1日に密着」という企画を担当することになり、金城を取材することに。シンプルな正統派スーツも見事に着こなし、仕事も完璧な金城。ポーカーフェイスでどこか掴めない金城に最初は戸惑うも、徐々に彼のさりげない優しさに気づき、いつの間にかギャップの沼に。そんな金城からまさかのお誘いが…。気になる続きは本誌で。

■飾らない素顔を知ることができるインタビューも掲載

誌面では仕事に向かう真剣な眼差しの他、メガネをかけて考え込む表情、またあどけない笑顔も見せてくれた金城。「今回『Oggi』でビジネススーツを着ていろいろなシチュエーションで撮影できたことがうれしいです。興味がある部署は企画部。JO1の活動でも、ライブの演出について率先してアイディアや意見を出すタイプなので、自分の考えたものをいろいろな人と一緒に形にしてみたいです」。

インタビューでは仕事論もたっぷり掲載。「だれかと比べるから落ち込むんだと気づいてからは、自分に与えられたもの、受けた仕事に集中して100％の力を注ぐことを心がけています」と金城。

他にも、10th SINGLE「Handz In My Pocket」に込められたメッセージや、今後の目標についても語った。金城の飾らない素顔を知ることができるインタビューの続きは『Oggi』12月号でチェックしよう。

■書籍情報

2025.10.28 ON SALE

『Oggi』12月号

