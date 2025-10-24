Photo: 佐山順丸

「冬の夜」が待ち遠しくなる布団って、そう多くない。寝袋のNANGA（ナンガ）が手がける「おうち専用」の羽毛布団がカスタムオーダーサービスを開始した。

寝袋やダウンウェアで培った技術を、今度はベッドの上に。あの暖かさ、家でも味わえるらしい。

NANGAオーダー羽毛布団はここがスゴい

NANGAが寝具レーベル「GOOD SLEEPING」を立ち上げてから5年、2025年8月にカスタムオーダーの羽毛布団がスタートした。

寝袋やダウンウェアの印象が強いブランドだけど、実はナンガの前身は布団の縫製工場。2001年にコロナ禍で高まったおうち需要をきっかけに、再び「家の中」に戻ってきたというわけだ。

「GOOD SLEEPING」の最大の特徴は、寝袋で培った構造をそのまま布団に落とし込んでいること。キルト構造（羽毛を詰める区画）ひとつ取っても、スクエア、トラペゾイド、ペンタゴン、マミーとニーズに応じた4種類をラインナップしている。

たとえばペンタゴンキルトは、羽毛が丸く集まりやすい性質に合わせて五角形で区切られ、ムラなく温もりを分散。寝袋の形状に近いマミータイプでは、肩幅と足幅の違いに合わせてキルトを調整しており、まるで「人の体に合わせて膨らむ」ような仕立てになっている。

さらに、ナンガ独自の研究機関「NANGA MOUNTAIN LABORATORY（NML）」で検証を重ねた「最適なマチ高」を採用。一般的な布団よりも倍近く高いマチにすることで、同じ量のダウンでもより大きく膨らみ、軽いのに温かいという理想的なバランスを実現している。

つまり、「量を減さず厚みを出す」ということが実現できるのだ。

そして羽毛そのものもすごい。一般的には高価格帯なグースダウン（ガチョウの羽毛）に対し、NANGAはダックダウン（アヒルの羽毛）を「極める」方向へ。

ガチョウは体が大きく羽毛も大粒で、そのぶん膨らみが出やすい。その希少性から価格は一気に跳ね上がるが、NANGAは寝袋で培った構造技術と、国内洗浄による繊細な仕上げで、ダックならではの温かさを提供している。

「素材よりも、仕立てで勝つ」。そんなモノづくりの自信がこの布団には宿っている。実際に布団の中に入って初めて、「あ、NANGAだ」とわかる。そういうプロダクトだと思う。

ではさっそくオーダー手順を見ていこう

カスタムオーダーは、いわば「寝るためのフィッティング」。自分の体や部屋の環境に合わせて、羽毛布団を一枚ずつ仕立ててもらえる。キルトの種類、羽毛の種類、羽毛の量の3つを選ぶことができる。

キルトの種類

まずはキルトの種類から選ぶ。ここは単なるデザインではなく、羽毛の動き方と温かさの伝わり方を左右する重要なパートだ。

スクエアキルト：

もっともスタンダードな格子型。羽毛が均等に行き渡ることで、温度ムラが起きにくく、軽くて安定した掛け心地を実現。ベーシックながら完成度が高く、もっとも基本的な構造。

トラペゾイドキルト：

その名の通り台形のキルトを首元と足元に採用しています。 その部分に多く羽毛を封入することで重みを持たせると同時に保温力を上げています。

ペンタゴンキルト：

羽毛の性質に合わせて開発された五角形構造。羽毛は丸く集まる習性があるため、四角い区画だと角に空気層が生まれやすい。そこで五角形にすることで、隙間を極力減らし、温もりを閉じ込める効率を高めている。

マミーキルト：

寝袋由来の人間工学的構造。肩から足にかけて緩やかにテーパードがかかり、体のラインに沿って羽毛量を変化させている。体の冷えやすい部位を重点的に温め、まるで寝袋にくるまれているような感覚になる。

羽毛の種類

次に羽毛の種類を選ぶ。その前に押さえておきたいのが、ダウンとフェザーの違いだ。

ダウンは水鳥の胸元に生えるタンポポの綿毛のような羽毛で、空気を多く含み保温性が高い。一方、フェザーは軸のある羽で、やや重く、復元力や通気性をサポートする役割を持つ。両者の比率によって、軽さ・反発力・保温性のバランスが変わる。

NANGAではこの比率を精密にコントロールし、「軽いのに暖かい」という理想的な着心地を目指している。

スタンダード：

ダウン80%、フェザー20%／フィルパワー650。軽く扱いやすいエントリーモデル。春秋の寝室にもフィットするバランス型。

デラックス／デラックスUDD：

ダウン90%／フィルパワー770。安定した膨らみが長続きし、梅雨どきや加湿器のある環境でも快適。UDDモデルは撥水加工で湿気にも強い。

スーパーデラックス：

グースダウン93%／フィルパワー860。粒が大きく、ふんわりとした包容力が魅力。布団の中の空気が柔らかく循環し、身体をやさしく包み込む。

シルバーグース：

95%の高品質グース／900フィルパワー。野生に近い種から採取され、量産が難しい希少素材。軽くて分厚く、贅沢そのもの。

羽毛の量

最後に羽毛の量を調整する。一般的な布団ではマス目ごとに一定量の羽毛が吹き込まれるが、NANGAのカスタムでは「どこを厚くするか」を指定できる。たとえば「首元をもう少しあたためたい」「端のダウンが寄らないようにしたい」など、200g単位での微調整もOK。

およそ200gごとの増減が可能で、自分の体質や寝室環境に合わせた「ちょうどいい暖かさ」をつくることができる。

選ぶ順番は自由だ。キルトから決めてもいいし、羽毛の質から入ってもいい。最終的に色（ベージュ／モカ）を選んで、オーダー完了。世界に一枚、自分だけのNANGA布団が届く。

「サイドメニュー」も充実したNANGAの眠り

「カスタムまでは…」という人には、既成モデルもラインナップされている。スクエアとトラペゾイドはシングル・ダブル両サイズを、マミーとペンタゴンは構造上シングルのみを展開。寝室のスタイルや部屋の広さに合わせて選ぶことができる。

さらに、布団まわりのアクセサリーも充実。稜線をモチーフにした掛け布団カバー（シングル／ダブル）やシーツ、枕カバー、ブランケットなど、NANGAらしい温かみあるラインナップがそろう。

正直、冬の夜が楽しみになる布団なんて、そう多くない。でもこれは違う。「NANGAの寝袋とダウンのアウトドアでのぬくもりを、家でも味わえる」──そう言いたくなる一枚だ。

NANGA FUTON SHOP MEGURO 住所：東京都目黒区碑文谷2-10-21 TEL: 03-6303-1688 営業：11:00〜19:00 定休：火曜、水曜

