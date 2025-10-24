山田涼介が魅せる冬のルームウェア。ジェラート ピケ特設ページ公開

山田涼介が登場する“gelato pique”（ジェラート ピケ）ルームウェアコレクションの特設ページが公開された。

■ジェラート ピケ公式Instagramではスペシャルムービー公開

特設ページは「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開。ジェラート ピケ公式Instagramでは、最新ビジュアルやスペシャルムービーも公開される。

山田涼介が見せる多彩な表情と、ファッショナブルな着こなしで届けられるジェラート ピケの2025秋冬コレクション。

11月中旬には、キャッチーなベアモチーフや、ブランドアイコンでもあるボーダーデザインなど、とびきりハッピーなHOLIDAYルックが公開予定。ときめく季節にぴったりなこだわりのアイテムたちが揃う。

