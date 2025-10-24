山田涼介が魅せる冬のルームウェア。ジェラート ピケ特設ページ公開
山田涼介が登場する“gelato pique”（ジェラート ピケ）ルームウェアコレクションの特設ページが公開された。
■ジェラート ピケ公式Instagramではスペシャルムービー公開
特設ページは「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開。ジェラート ピケ公式Instagramでは、最新ビジュアルやスペシャルムービーも公開される。
山田涼介が見せる多彩な表情と、ファッショナブルな着こなしで届けられるジェラート ピケの2025秋冬コレクション。
11月中旬には、キャッチーなベアモチーフや、ブランドアイコンでもあるボーダーデザインなど、とびきりハッピーなHOLIDAYルックが公開予定。ときめく季節にぴったりなこだわりのアイテムたちが揃う。
■関連リンク
ジェラート ピケ 公式Instagram
https://www.instagram.com/gelatopique_official/
gelato piqueオフィシャルオンラインストア
https://gelatopique.com/
GELATO PIQUE HOMME オフィシャルオンラインストア
https://gelatopique-homme.com/
USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/
Ryosuke Yamada OFFICIAL SNS
X
https://x.com/Ryosuke_Storm
TikTok
Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/15