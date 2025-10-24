ÁýÅÄµ®µ×¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¡×Æ²ËÜ¸÷°ì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥àー¥É¤Ç¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦»Ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¹ー´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æ²ËÜ¸÷°ì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁýÅÄµ®µ×¡õÆ²ËÜ¸÷°ì¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥·¥ç¥Ã¥È¡¿NEWS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿Æ²ËÜ¸÷°ì Â¾
¢£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ò³Ú¤·¤àÁýÅÄµ®µ×¡õÆ²ËÜ¸÷°ì
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤Î¥í¥óT¤òÃå¤¿ÁýÅÄ¤È¡¢¹õ¤Î¥Ñー¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆ²ËÜ¤¬¸ª¤ò´ó¤»¤ÆÊÂ¤Ö¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1¡¦11ËçÌÜ¡Ë¡£
¡ÖÊÑ¿È¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö#¸÷°ì·¯¡×¡Ö#¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡×¡Ö#½ª±é¸å°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¡×¤Ê¤É¡¢ÉñÂæÎ¢¤Î²¹¤«¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ²ËÜ¤Ï¡¢NEWS¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØNEWS LIVE TOUR 2025 ÊÑ¿È¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥Æー¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¹ー¤È¸÷°ì¤¯¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÂº¤¤¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿å«¡×¡Öµ®½Å¤ÊÎ¢Â¦¤Î¶¦Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¹ー´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç²Î¤¦ÁýÅÄ¤Î»Ñ¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£NEWS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿Æ²ËÜ¸÷°ì
°ìÊý¡¢Æ²ËÜ¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖNEWS LIVE 2025¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Çò¤Î¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ä¥¢ーT¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¹õ¤Î¥¤¥ó¥Êー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤Ë¤å¤¦¤¹¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤µ¤¤¤´¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥±ー¥¤È¤Õ¤¦¤»¤ó¤ò¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤È¤É¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ê¤ä¤¯¤á¤ò¤Ë¤ó¤á¤¤¤µ¤ì¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£