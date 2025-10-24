辻ちゃん長女・希空、“100均ダイソー”コスメ縛りのフルメイク動画に反響「すっぴんも可愛い」「プチプラメイク助かる…！」「めちゃくちゃ参考になりました！」
タレントの杉浦太陽（44）＆辻希美（38）夫妻の長女・希空（のあ／17）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。100円ショップ『ダイソー（DAISO）』のコスメのみを使ったメイク動画を公開。“ドすっぴん”からフルメイクを完成させる様子を披露している。
【動画】「すっぴんも可愛い」「参考になりました！」“100均ダイソー”コスメ縛りでフルメイク施す希空 ※すっぴん姿は冒頭
『DAISO縛りメイク』と題した動画で希空は、下地も何も塗っていない「本当のすっぴん」状態で登場。
下地やコンシーラー、アイシャドウ、マスカラ、グロスなどの購入品を紹介しつつ、使用感なども伝えながらセルフでフルメイクを施していった。
動画の最後では、今回の購入品の個人的“ベスト賞”も発表し、「メイク始めたいけどコスメが高くてちょっと手出せないなとか、この100均のコスメ気になってたとかあったらみなさん参考にしてぜひ買ってみてください」と話していた。
コメント欄には「え、こういうの一番嬉しいかもしれない」「100均コスメでフルメイクすごい」「プチプラメイク助かる…！」「すっぴんも可愛い」「メイクもメッチャ上手〜」「希空ちゃんの技術も相まってめっちゃかわいいメイク!!」「めちゃくちゃ参考になりました！」などの反響が寄せられている。
【動画】「すっぴんも可愛い」「参考になりました！」“100均ダイソー”コスメ縛りでフルメイク施す希空 ※すっぴん姿は冒頭
『DAISO縛りメイク』と題した動画で希空は、下地も何も塗っていない「本当のすっぴん」状態で登場。
下地やコンシーラー、アイシャドウ、マスカラ、グロスなどの購入品を紹介しつつ、使用感なども伝えながらセルフでフルメイクを施していった。
コメント欄には「え、こういうの一番嬉しいかもしれない」「100均コスメでフルメイクすごい」「プチプラメイク助かる…！」「すっぴんも可愛い」「メイクもメッチャ上手〜」「希空ちゃんの技術も相まってめっちゃかわいいメイク!!」「めちゃくちゃ参考になりました！」などの反響が寄せられている。