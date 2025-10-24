“最強無敵姉妹”エリマリ、衝撃の“食い込み”グラビアで美ヒップ披露 “豊満ボディ”密着カットも
“可愛いすぎるJKシスターズ”として話題を集めたハーフのエリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）が、11月20日発売の『FRIDAY GOLD グラビアムック2025 Winter』（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【写真】“豊満ボディ”が密着…圧巻のスタイルを披露したエリマリ姉妹
6年ぶりのグラビア復活で各誌を賑わせているエリマリ姉妹は、DVD連動の特大ボリューム27ページにわたり展開し、本誌未収録の秘蔵カットも公開される。今回も黒ランジェリーに身を包んだり、ピンクのビキニが”食い込む”姿など圧巻の豊満ボディを披露している。
本誌は、2025 年下半期に『FRIDAY』に掲載された数多くのグラビアから厳選。溝端葵、高野真央（高＝はしごだか）、永尾まりやをはじめとする最旬美女15人による128ページの豪華傑作選となっており、さらに100分のメイキングDVDが付く。
■収録タレント（※はDVD未収録）
エリマリ姉妹／溝端 葵／高野真央（高＝はしごだか）／※林祐衣／※矢野ななか／宮部のぞみ／沢 美沙樹／山岡雅弥／中西 花／永尾まりや／山田あい／※ちとせよしの／おしの沙羅／時東ぁみ
