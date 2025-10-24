チョン・ヘイン『D.P. −脱走兵追跡官−』の原作コミック、日本で発売へ 本国で累計約1000万ビューを記録した話題作
俳優のチョン・ヘインが主演を務めるNetflixドラマ『D.P. −脱走兵追跡官−』の原作コミックが日本上陸。キム・ボトンによる原作コミック『DP DOG's DAY』（太田出版）上巻が11月27日、下巻は1月（予定）に刊行することが決定した。
同作は韓国軍隊の人権問題を正面から取り上げ、本国で累計約1000万ビューを記録した“告発”とも呼べる話題作。「DP」とは、韓国の軍隊を兵役中に脱走した軍人を捕まえる部隊、またはその人のこと。その存在は極秘に扱われる。DPに入隊した主人公アン・ジュノは、軍の過酷な実態や不条理を目撃、それらの問題に巻き込まれていく…。
韓国版原作コミックの雰囲気そのままに、豪華全ページフルカラー、全4巻を上下巻にまとめて発売される。
■上巻あらすじ
DPとして活動するアン・ジュノは、相棒のパク・ソンジュンと共に脱走兵捜索の日々に追われていた。 ある日、軍からとある4人の長期軍脱者の逮捕を命じられた2人は、軍隊を脱走する者の苦悩や、軍隊そのものの問題と直面することになる。
■筆者プロフィール
原著：キム・ボトン
2013年デビュー。漫画家。自身も憲兵に所属した過去を持ち、韓国軍隊の実態を伝えるため、兵役を題材にした作品を多く手掛けている。代表作は本作『DP 犬の日』。Netflixドラマ版『D.P. −脱走兵追跡官−』の脚本も担当している。
同作は韓国軍隊の人権問題を正面から取り上げ、本国で累計約1000万ビューを記録した“告発”とも呼べる話題作。「DP」とは、韓国の軍隊を兵役中に脱走した軍人を捕まえる部隊、またはその人のこと。その存在は極秘に扱われる。DPに入隊した主人公アン・ジュノは、軍の過酷な実態や不条理を目撃、それらの問題に巻き込まれていく…。
■上巻あらすじ
DPとして活動するアン・ジュノは、相棒のパク・ソンジュンと共に脱走兵捜索の日々に追われていた。 ある日、軍からとある4人の長期軍脱者の逮捕を命じられた2人は、軍隊を脱走する者の苦悩や、軍隊そのものの問題と直面することになる。
■筆者プロフィール
原著：キム・ボトン
2013年デビュー。漫画家。自身も憲兵に所属した過去を持ち、韓国軍隊の実態を伝えるため、兵役を題材にした作品を多く手掛けている。代表作は本作『DP 犬の日』。Netflixドラマ版『D.P. −脱走兵追跡官−』の脚本も担当している。