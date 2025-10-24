山田涼介、もこもこセットアップ＆チェリー柄着こなす 『ジェラート ピケ』新作ルームウェアコレクション公開
山田涼介がルームウェアブランド『gelato pique（ジェラート ピケ）』の新作をまとうルームウェアコレクションの特設ページが24日から公開される。
【写真】チェリー柄×メガネのジェラートピケを着こなす山田涼介
カジュアルな印象のアラン編みニットやカラーリングが新鮮なチェリーシャツなど豊富なアイテムがラインアップ。やわらかな肌触りのルームウェアに包まれた、癒しのひとときを届ける。
山田が登場するコレクションは「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開。公式インスタグラムでは、最新ビジュアルやスペシャルムービーを公開する。
また、ページ内のアイテムは、「全国のジェラート ピケ店舗」「ジェラート ピケ公式オンラインストア」「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」「USAGI ONLINE」にて発売中。全国直営店では11月5日から発売予定。
2025秋冬コレクションよりモデルに起用された山田が見せる多彩な表情とファッショナブルな着こなし。11月中旬には、とびきりハッピーなHOLIDAYルックを公開予定。キャッチーなベアモチーフや、ブランドアイコンでもあるボーダーデザインなど、ときめく季節にぴったりなこだわりのアイテムたちがそろう。
