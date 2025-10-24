INIが表紙『別冊＋act.』緊急重版決定 4年間つむいできた強い絆と未来への展望語る
11人組グローバルボーイズグループ・INIが表紙巻頭を飾り、16日に発売された雑誌『別冊＋act.（プラスアクト）』42号（ワニブックス）の緊急重版が24日、発表された。
【ライブ写真】サプライズゲストも登場！ライブで輝くINI
INIの撮り下ろしポートレイトは「繋がり」をテーマに撮影。インタビューでは初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（31日公開）の密着の中で感じ得たもの、4年間つむいできた強い絆と未来への展望、MINI（ファンネーム）への思いを対談形式で語る。
誌面には高杉真宙、神尾楓珠、佐藤大樹×木村慧人、ふぉ〜ゆ〜、坂東龍汰、中島颯太、小関裕太×兵頭功海×松岡広大×溝口琢矢×本島純政、大久保波留×福田歩汰、戸塚祥太×黒川隆介×又吉直樹、窪塚洋介、大槻拓也、藤本洸大×簡秀吉、杏花が登場する。
同号は発売直後からSNS上でも話題を集め、早くも完売が続くなど、大きな反響が寄せられていた。重版分は31日ごろから順次、全国の書店・オンライン書店にて販売予定となる。
