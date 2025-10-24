ミュージカル『スキップとローファー』来年3月に東京・大阪で上演 キービジュアル、メインキャスト発表【コメント全文】
ミュージカル『スキップとローファー』が2026年3月6日〜15日に東京・シアターH、3月20日〜22日に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて上演されることが決定した。あわせて、メインキャスト、チケット情報、キービジュアルが発表された。
【写真】ミュージカルはどうなる？『スキップとローファー』ミカ役は林鼓子
本作の原作は、講談社「月刊アフタヌーン」で2018年10月号から連載されている作品で、高校生のみずみずしい青春を題材にしながら、登場人物たちの心の機微を軽やかに描いた青春学園漫画。コミックスの累計発行部数は300万部（25年5月現在）を超え、23年4月からテレビアニメ化され、第2期の発表もされている。今作では、脚本・作詞を高橋亜子氏、演出・振付をTETSUHARU氏、音楽を兼松衆氏が担当。W主演として、岩倉美津未役を清水美依紗、志摩聡介を吉高志音が務め、それぞれ初主演となる。
この度発表されたメインキャストは、江頭ミカ役を林鼓子、村重結月役を田中梨瑚、久留米誠役を小多桜子、迎井司役を神永圭佑、山田健斗役を今牧輝琉、遠山文乃役を阿部凜、福永玖里寿役を福島海太、西城梨々華役を平井桃伽、高嶺十貴子役を原田千弘、兼近鳴海役を横山賀三、ナオ役を佐々木崇が務める。
チケット販売は、アフタヌーン先行抽選がきょう24日正午12時〜11月17日午後11時59分、オフィシャル最速先行抽選がきょう24日正午12時〜11月4日午後11時59分に受付。以降順次実施される。
■コメント
▼「スキップとローファー」原作者：高松美咲
ミュージカル個人的に大好きなのですが、まさか自分の漫画がミュージカルになるとは想像もしていませんでした…！製作陣の描くイメージを共有いただいているうち、これは素敵なものになるのではとわくわくしてきました。いち観客として、とても楽しみにしています！
▼脚本・作詞：高橋亜子
『スキップとローファー』は、とある高校を舞台に、等身大のキャラクターたちが少しづつかけがえのない関係を築いていく物語です。誰もが弱くて不器用で、でもとても魅力的で…。原作の漫画に触れるたびに私は、人の心はどうやって重なり合うものだったのかを思い出します。原作の持つ瑞々しさと繊細さ、あたたかな包容力を感じていただけるようなミュージカルにしたいと思っています。
▼演出・振付: TETSUHARU
高松美咲さんが描く『スキップとローファー』の世界で、キャラクター達はまっすぐで不器用な青春の輝きと、他者への優しさで溢れています。繊細でありながらある種大胆な、なんとも絶妙なバランスで展開する高松ワールドの感覚を丁寧に舞台上に投影出来るよう心を込めて創作に挑みます。また、清水美依紗さん、吉高志音くんを始めとした個性豊かで表現力に満ちたキャストによってキャラクター達の息遣いがより鮮やかになると確信しています。
▼音楽:兼松衆
多くの人に愛されている『スキップとローファー』。音楽で携わらせていただき大変光栄です。原作の温度感を大切に、ひとりひとりのキャラクターに想いを寄せながら 丁寧に音楽を作っていかねば、と思います。お楽しみいただけましたら幸いです。
▼岩倉美津未 役：清水美依紗
岩倉美津未役の清水美依紗です。出演のお話をいただいてすぐに原作を拝読させていただきました。美津未ちゃんは、そこに“いる”だけで周りをハッとさせる影響力を持ちながら、純粋で愛らしい女の子だと感じました。そんな彼女を演じられることをうれしく思います。原作の温かさを舞台でもお届けできるよう、精一杯努めます。
▼志摩聡介 役：吉高志音
志摩聡介役を務めさせていただきます吉高志音です。出演のお話をいただく前から原作が大好きで、自分があの志摩くんとして生きるなんて夢のような感覚です。美津未ちゃんに出会ってから変化していく志摩くんの様に、僕もこの作品に触れ始めてから価値観や大切なことに再び気づくことができました。この作品で皆さんが温かい気持ちになってくれたらうれしいです。
▼江頭ミカ 役：林 鼓子
この度、江頭ミカ役を演じさせていただきます、林 鼓子です。たくさんの方から愛される『スキップとローファー』に、ミカ役として携わらせていただけること、心から光栄で、背筋がピンと伸びるような気持ちです。ミカに寄り添い、彼女を舞台の上で輝かせられるよう、精一杯努めます。何卒よろしくお願いいたします。
▼村重結月 役：田中梨瑚
漫画やアニメには疎い自分ですが、このお話をいただく前から、自然とこの作品に惹かれていました。大好きだった『スキップとローファー』に出演させていただけてとても幸せです。何気ない爽やかな青春の1ページを皆様にお届けできるよう、精一杯努めさせていただきます。
▼久留米 誠 役：小多桜子
原作が好きで、中でもまこっちゃんは共感できる点が多く大好きな登場人物でした。そんな自分が誠として「スキロー」の世界に生きられるなんて、夢のようです。10代の頃のキラキラもモヤモヤも、誠として、一つ一つ丁寧に拾い上げながら大切に演じさせていただきます。どうぞよろしくお願いします！
▼迎井 司 役：神永圭佑
老若男女から愛されているこの作品に出演できることがとても楽しみです。切り取られた日常をいかにリアルに、新鮮にお届けすることができるか、歌に乗せて伝えられるかが勝負だと思います。精一杯頑張りますので、ぜひ劇場まで観に来てください！
▼山田健斗 役：今牧輝琉
こんにちは！山田健斗役の今牧輝琉です。こんなにも素敵なキャストの方々とご一緒させていただけること、とてもうれしい気持ちでいっぱいです。明るくてピュアで彼女が欲しいThe男子高校生な彼の魅力をたくさんの方にお届けできるように頑張ります！この作品の1人としてたくさん盛り上げていきますので応援よろしくお願いします！
▼遠山文乃 役：阿部 凜
原作を読んだ時、学生時代の懐かしい痛みや喜びを思い出さずにはいられませんでした。人と過ごす時間の尊さにあふれた温かいこの作品を、ミュージカルでお届けすることへのワクワクと、愛らしく魅力たっぷりな"ふみ"を演じられる喜びでいっぱいです。十人十色のキャラクターたちに共感しながらお楽しみいただけたらうれしいです。
▼福永玖里寿 役：福島海太
福永玖里寿役の福島海太です！志摩聡介が心開ける数少ない友人で、作品に優しい色と楽しさを添える玖里寿くんを演じられることを本当にうれしく思います！原作『スキップとローファー』の持つ温かさや愛おしさを、音楽に乗せて舞台ならではの魅力としてお届けできるよう全力で挑みます！
▼西城梨々華 役：平井桃伽
西城梨々華役の平井桃伽です。『スキップとローファー』は、高校生ならではの葛藤や楽しさなどを自分に重ねながら観てきた思い出の作品なので、出演できてとてもうれしいですし、ミュージカルとしてストーリーがどう描かれるのかとても楽しみです！精一杯梨々華ちゃんを演じますので、ぜひたくさんの方々に足を運んでいただけたらうれしいです！
▼高嶺十貴子 役：原田千弘
高嶺十貴子役の原田千弘です。心があたたかくなる、瑞々しい希望に満ち溢れた原作が本当に大好きです。観てくださる方々の人生に寄り添えるような舞台になるよう、そして私自身も高嶺先輩の生き方を通して成長していけるよう精一杯努めます 。今からとても楽しみです！
▼兼近鳴海 役：横山賀三
兼近先輩を演じます横山賀三です。原作を読んだとき、高校時代の青春を思い出して胸が熱くなりました。高校生ならではの悩みや、楽しさがたくさん詰まっていて、舞台上でまた青春できるのが今から楽しみです！演劇部の部長としてキラキラ生きようと思います！！よろしくお願いします。
▼ナオ 役：佐々木 崇
初めまして。ナオ役を演じさせていただきます佐々木 崇です。『スキップとローファー』の原作が大好きで、毎回美津未の思考に癒され、発する言葉に心打たれています。ナオちゃんも美津未に心を救われた1人。たくさんの愛を持って役として生きたいと思います。
