日経225先物：24日正午＝650円高、4万9330円
24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比650円高の4万9330円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万9299.12円に対しては30.88円高。出来高は2万628枚となっている。
TOPIX先物期近は3277ポイントと前日比22.5ポイント高、現物終値比1.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49330 +650 20628
日経225mini 49325 +645 293022
TOPIX先物 3277 +22.5 25532
JPX日経400先物 29545 +210 1769
グロース指数先物 726 +3 1157
東証REIT指数先物 1965 -2 229
株探ニュース
