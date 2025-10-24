　24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比650円高の4万9330円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万9299.12円に対しては30.88円高。出来高は2万628枚となっている。

　TOPIX先物期近は3277ポイントと前日比22.5ポイント高、現物終値比1.63ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49330　　　　　+650　　　 20628
日経225mini 　　　　　　 49325　　　　　+645　　　293022
TOPIX先物 　　　　　　　　3277　　　　 +22.5　　　 25532
JPX日経400先物　　　　　 29545　　　　　+210　　　　1769
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　+3　　　　1157
東証REIT指数先物　　　　　1965　　　　　　-2　　　　 229

株探ニュース