¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤Î¶â¾ëÊË³¤¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØOggi¡ÙÆâ¤Î´ë²è¡Ö¥¹¡¼¥ÄÃË»Ò¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÁ°¤Ë¥¯¥·¥ã¥Ã¤È¾Ð´é¡ª¥¥å¡¼¥È¤ÊÆ¦¸¶°ìÀ®
¡¡Æ±´ë²è¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤¬²Í¶õ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ïº£½Õ¡¢Á´6ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÈÃ±ÆÈÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¶â¾ë¤Ï9·î¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø2026 S/S¥½¥¦¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡Ù¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ê¶â¾ë¤¬¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ÈÆ±¤¸¹ÊóÉô¤ÇÆ¯¤¯Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Î¸åÇÚ¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ï¡¢¼ÒÆâÊó¤Ç¡Ö¹ÊóÉô°÷¤ÎÆ¯¤¯1Æü¤ËÌ©Ãå¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶â¾ë¤ò¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀµÅýÇÉ¥¹¡¼¥Ä¤â¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢»Å»ö¤â´°¤Ú¤¤À¤¬¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤É¤³¤«¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¶â¾ë¤ËºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¶â¾ë¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¾Â¤ËÍî¤Á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶â¾ë¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶â¾ë¤¬»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¹þ¤àÉ½¾ð¡¢¤Þ¤¿¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¾Ð´é¤â¸«¤»¤ë¡£¡Öº£²óOggi¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÉô½ð¤Ï´ë²èÉô¡£JO1¤Î³èÆ°¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Àè¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ä°Õ¸«¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢»Å»öÏÀ¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¡£¶â¾ë¤Ï¡Ö¤À¤ì¤«¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤«¤éÍî¤Á¹þ¤à¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡¢¼õ¤±¤¿»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ100%¤ÎÎÏ¤òÃí¤°¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandz In My Pocket¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡£
