¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù»¨µû¥¥ã¥é¿·ºî¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¡¡¡Ø·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù½Ð±é¤Ï²¼Ìî¹É¡¢ÇÒ¿¿Ç·²ð¡¢ÌðÌîÀµÌÀ¡¢¹â¶¶¿Ìé
¡¡Ì¡²è¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£·ý²¦·³¤Î¥¶¥³¥¥ã¥é¡¦¥Î¥ÖÌò¤ò²¼Ìî¹É¡¢¥¶¥¯Ìò¤òÇÒ¿¿Ç·²ð¡¢¥Ð¡¼¥ºÌò¤òÌðÌîÀµÌÀ¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¶¶¿Ìé¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü¤Ï¶áÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¦¤ë¤µ¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë²¼Ìî¹É¤¬±é¤¸¤ë¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù»¨µû¥¥ã¥é
¡¡¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉºîÉÊ¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤Ï¡¢±ýÇ¯¤ÎËÌÅÍ¤Î·ý¥Õ¥¡¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¢¿¦¤ä¾Íè¤ËÇº¤à¼ã¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë²á¹ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤ä¿Í´Ö¤é¤·¤¤´¶À¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¥Î¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¼±¤Ê¹Ó¤¯¤ì¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÆÏ¤±¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦²¼Ìî¹É¡Ê¥Î¥Ö¡Ë
¤¢¤Î¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡Ä¤Î¥¶¥³¡Ö·ý²¦·³¡×¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë°ìÈÌ¤ÎÂ¼¿Í¥Î¥ÖÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª»¦È²¤È¤·¤¿¡Ö·ý²¦·³¡×¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ä±Ä¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¥Î¥Ö¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢Ñ³¤¯¤â(¡©)ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¤Æü¾ï¤ò¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡ªÀ§Èó¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦ÇÒ¿¿Ç·²ð¡Ê¥¶¥¯¡Ë
º£²ó¥¶¥¯¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª»×¹Í¤â¹ÔÆ°¤â¸ÀÆ°¤âÁ´¤Æ¤¬¥¤¥«¤ì¤¿¥Ò¥ã¥Ã¥Ï¡¼·³ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¡Ê¤³¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÎäÀÅ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¦¡¦¡¦¡Ë¤Èµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¯¤é¤¤ÎäÀÅÄÀÃå¡£¼Â¤Ï·ý²¦·³¤ÎÃæ¤Ç±£¤ì¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¶¥¯ÍÍ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÃÀÎÏ¤¬Ìµ¤¤¤È¶á±Ò»ÕÃÄÄ¹¤ÏÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¾Ð¡£¼ýÏ¿¤â¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ëÃË¤¯¤µ¤¤¸½¾ì¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¸½¾ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ö·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡×¡¢À§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡¦ÌðÌîÀµÌÀ¡Ê¥Ð¡¼¥º¡Ë
°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¼ýÏ¿¤Ç¥Ä¥Ü¤Ã¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂÑ¤¨¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª(¸«»ö¤Ë¥Ä¥Ü¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ç¤·¤¿¤±¤É¾Ð¡Ë¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤óÌÌÇò¤¤Êý¡¹¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤¤Êý¡¹¤Ç¼ýÏ¿³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯´°À®¤ò¸«¤¿¤¤¤·¡¢³§ÍÍ¤Ë¤â¸«¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡¦¹â¶¶¿Ìé¡Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êËÍ¤Ï·ý²¦·³¤é¤·¤¤³èÆ°¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¾ï¤Ë·ý²¦·³¤Ç¤¹¡£·ý²¦·³¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤¬É¬»à¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ÆËè²ó´¶Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä¤é¤ìÊý¤Ë¤È¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú²èÁü¡Û¤¦¤ë¤µ¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë²¼Ìî¹É¤¬±é¤¸¤ë¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù»¨µû¥¥ã¥é
¡¡¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉºîÉÊ¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤Ï¡¢±ýÇ¯¤ÎËÌÅÍ¤Î·ý¥Õ¥¡¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¢¿¦¤ä¾Íè¤ËÇº¤à¼ã¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë²á¹ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤ä¿Í´Ö¤é¤·¤¤´¶À¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¥Î¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¼±¤Ê¹Ó¤¯¤ì¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÆÏ¤±¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Î¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡Ä¤Î¥¶¥³¡Ö·ý²¦·³¡×¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë°ìÈÌ¤ÎÂ¼¿Í¥Î¥ÖÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª»¦È²¤È¤·¤¿¡Ö·ý²¦·³¡×¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ä±Ä¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¥Î¥Ö¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢Ñ³¤¯¤â(¡©)ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¤Æü¾ï¤ò¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡ªÀ§Èó¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦ÇÒ¿¿Ç·²ð¡Ê¥¶¥¯¡Ë
º£²ó¥¶¥¯¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª»×¹Í¤â¹ÔÆ°¤â¸ÀÆ°¤âÁ´¤Æ¤¬¥¤¥«¤ì¤¿¥Ò¥ã¥Ã¥Ï¡¼·³ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¡Ê¤³¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÎäÀÅ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¦¡¦¡¦¡Ë¤Èµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¯¤é¤¤ÎäÀÅÄÀÃå¡£¼Â¤Ï·ý²¦·³¤ÎÃæ¤Ç±£¤ì¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¶¥¯ÍÍ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÃÀÎÏ¤¬Ìµ¤¤¤È¶á±Ò»ÕÃÄÄ¹¤ÏÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¾Ð¡£¼ýÏ¿¤â¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ëÃË¤¯¤µ¤¤¸½¾ì¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¸½¾ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ö·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡×¡¢À§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡¦ÌðÌîÀµÌÀ¡Ê¥Ð¡¼¥º¡Ë
°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¼ýÏ¿¤Ç¥Ä¥Ü¤Ã¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂÑ¤¨¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª(¸«»ö¤Ë¥Ä¥Ü¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ç¤·¤¿¤±¤É¾Ð¡Ë¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤óÌÌÇò¤¤Êý¡¹¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤¤Êý¡¹¤Ç¼ýÏ¿³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯´°À®¤ò¸«¤¿¤¤¤·¡¢³§ÍÍ¤Ë¤â¸«¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡¦¹â¶¶¿Ìé¡Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êËÍ¤Ï·ý²¦·³¤é¤·¤¤³èÆ°¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¾ï¤Ë·ý²¦·³¤Ç¤¹¡£·ý²¦·³¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤¬É¬»à¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ÆËè²ó´¶Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä¤é¤ìÊý¤Ë¤È¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª