『ぼのぼの』初の長編シリーズ「オリちゃんのこと」放送 オリちゃん役は関智一「以前『忍ペンまん丸』でお世話になった」
テレビアニメ『ぼのぼの』は、あす25日放送の第485話（フジテレビ）より、放送10年の歴史で初となる長編シリーズ「オリちゃんのこと」を放送する。「オリちゃんのこと」は、「まんがくらぶ（竹書房刊）」2008年4月号〜2009年7月号にわたって掲載され、コミックス第33巻に収録。本シリーズは全16回での放送を予定しており、2026年2月14日放送予定の最終16回目は、アニメ放送の大きな節目となる第500話に到達する。
【画像】顔がやばい！『ぼのぼの』新キャラのオリちゃん設定画
シリーズの中心となる「オリちゃん」を演じるのは、『ぼのぼの』初出演となる関智一。なんでも食べちゃう不思議な子「オリちゃん」を演じる。また、「オリちゃんのこと」放送を記念し、原作者・いがらしみきお氏よりメッセージ＆描き下ろしイラスト、オリちゃんを演じる関よりインタビューコメントが到着した。
1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。テレビアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5：22より）好評放送中で、へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心にゆるくてかわいいキャラクターたちが、生きる事の真理を描ている。
■関智一インタビューのコメント
――ゲスト出演のオファーを受けた際の心境など、お聞かせください。
以前「忍ペンまん丸」でお世話になった、いがらしみきお先生の作品で、勿論存じ上げてましたので、関われる事になってとても嬉しかったです！
――「オリちゃん」について、初見時、演じてみての印象をお聞かせください。
オリちゃんは謎の存在で、皆んなを困らせたりもしますが、憎めない雰囲気と、なんと言っても顔芸wどんな声をつけるか、相談しながら楽しく演じさせて頂きました。いがらし先生も現場にお越しになっていて、再会できたのも嬉しかったです。
――視聴者の方へのメッセージをお願いします。
楽しく収録に参加しました！その楽しさが、作品を通じて皆さんに届いたら良いなと思っています。放送を楽しみにお待ち下さいね！
