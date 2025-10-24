東京ドーム開催『MUSIC EXPO』、NHKで放送決定 ENHYPEN、HANA、TXT、Number_iら出演【パフォーマンス順掲載】
11月3日に東京ドームで開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』が、NHK総合で放送されることが決定した。12月12日午後10時30分から午後11時28分まで放送する。
【写真】超豪華！『MUSIC EXPO LIVE 2025』出演者
同イベントには、BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE（※アルファベット順）が出演する。合計約50曲が披露されるほか、コラボステージ、全アーティストが一堂に会してのコラボトークも実施する。MCは南海キャンディーズの山里亮太が務める。
番組では、イベントの模様を1時間に凝縮した特別番組としてオンエアされる。
【『MUSIC EXPO LIVE 2025』のパフォーマンス順】
OPENING（ALL AERTIST）
KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）
KiiiKiii
SPECIAL COLLABORATION（BE:FIRST×ENHYPEN）
CORTIS
4EVE
HANA
ENHYPEN
BE:FIRST
SPECIAL COLLABORATION（KAWAII LAB.×KiiiKiii）
TOMORROW X TOGETHER
Number_i
ENDING（ALL ARTISTS）
