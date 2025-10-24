『あたしンち』新作エピソード11月配信開始でPV公開 5ヶ月連続で原作者「今年も新作ができました！」
アニメ『あたしンちNEXT』の新作エピソードが、11月20日より公式YouTubeチャンネルなどで配信がスタートすることが発表された。毎月20日18時30分に5ヶ月連続で配信する。
【動画】待望のエピソード！公開されあｔ『あたしンち』新作PV
新作エピソードのタイトルは、11月20日配信の第6話「ユズひとりでメロン」（出典「あたしンちベスト」７巻/赤肉メロン）、12月20日配信の第7話「父母バタバタ1泊旅行」（出典「あたしンちベスト」10巻/固形燃料）、1月20日配信の第8話「夢の中のトイレ」（出典「あたしンちベスト」10巻/夢のトイレ）、2月20日配信の第9話「川島さみしい夏休み」（出典「あたしンちベスト」10巻/夏休みに悔いなし）、3月20日配信の第10話「岩木くんと映画に行きたい」（出典「あたしンちベスト」２巻/これから映画）。
いずれもアニメ化は初となるエピソードで、今回の新作エピソードの配信にあたり、原作のけらえいこ氏は「みなさんのご視聴のおかげで今年も新作ができました！感謝です！」と喜びのコメントを寄せた。
また、新作エピソードの配信にあたり、新たなキービジュアルとPVも解禁。キービジュアルにはけら氏の描き下ろしイラストとアニメの各キャラクターがデザインされたポップなビジュアルに仕上がっている。PVでは新エピソードと合わせて家族の紹介を「母」が行っている。
『あたしンち』は1994年に読売新聞の日曜版に登場した漫画が原作。母、父、高校2年生の姉みかん、中学2年生の弟ユズヒコの一家4人の物語で、ありのままの家庭風景、学校生活、ご近所さんとの交流など、タチバナ家を中心とした日常を描いたコメディー。
2002年からはテレビアニメが放送、連載開始から30年が経った今もなお人気を誇り、連載も続く長寿作品で、2024年には新シリーズとなるアニメ『あたしンちNEXT』の配信がスタート。これまでのアニメ本編が配信されている公式YouTubeチャンネルでは7月に登録者数が150万人を突破した。
