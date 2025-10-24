Novelbright、韓国初アリーナ公演で5000人熱狂 “あの曲”のカバーにも大歓声
5人組ロックバンド・Novelbrightが11日、韓国・ソウルの蚕室学生体育館で初の韓国単独アリーナワンマンライブ『Novelbright ASIA TOUR 2025-2026 〜Winding Road〜』を開催し、5000人の観客を前に全22曲を熱演した。韓国での単独公演は約1年ぶりで、今回は自身初のアリーナ規模。チケットはソールドアウトとなり、熱気に包まれた一夜となった。
【ライブ写真】アツい！Novelbright韓国アリーナワンマン公演の模様 ソロショットも
今年4月からスタートした日本での初アリーナツアー『Winding Road』を経て挑んだ今回の韓国公演は、日韓国交正常化60周年という節目の年にも重なった。ボーカルの竹中雄大は、韓国のオーディション番組の日本版『現役歌王JAPAN』で優勝し、日韓の代表がぶつかり合う“日韓歌王戦”でも旋風を巻き起こした。そんな経緯もあり、本公演には特別な思いが込められていた。
ライブは、LEDカウントダウンとエンジン音が会場を包む中、楽曲「ワインディングロード」からスタート。竹中の「Welcome to Winding Road Tour in Seoul!」の叫びで一気に熱を帯びた会場は、「開幕宣言」「Morning Light」とたたみかけるように盛り上がっていく。「シンナゲ ノルジャ！（楽しく遊ぼう！）」と韓国語で呼びかけた竹中に、観客も応え、会場全体が一体感に包まれた。
MCでは、メンバーが韓国語、日本語、英語を織り交ぜて自己紹介。ドラムのねぎが放った「自分は東方神起のチャンミンに似ている」というジョークに笑いが起きると、ベースの圭吾は「好きな韓国語は、ムル ジュセヨ（お水ください）」と語り、会場を和ませた。
ライブ中盤では、「愛とか恋とか」「Cantabile」「ハミングバード」などメロウな楽曲で、竹中の繊細なボーカルが際立つ構成に。「アイビー」「夢花火」「雪の音」では季節感と情緒を込めた演出で観客の心をつかんだ。後半は、「seeker」「Empire」でステージは一気に熱を帯び、レーザーと轟音（ごうおん）でフロアを圧倒。竹中のアカペラで始まった「ツキミソウ」は、静寂と感情の爆発が共存する名場面となった。
注目の場面のひとつが、竹中が『日韓歌王戦2025』でも披露したWOODZの「Drowning」のカバー。ハイトーンのサビと完璧なコール＆レスポンスに、会場からは大歓声が上がった。続く「Call me」「Sunny drop」「Walking with you」では、メンバーがステージから身を乗り出し、客席へ降りて熱狂をさらに加速させた。
竹中は「僕たちは音楽が大好きで、韓国のファンが大好きです。みんながつらいときに音楽で力を与えられたら」と思いを語り、ラストナンバー「カノープス」では未来への希望を乗せて会場を包み込んだ。
本編終了後、韓国の観客による「拝啓、親愛なる君へ」のアカペラ合唱というサプライズが起き、竹中は言葉を詰まらせながら「Perfect!」「チンチャ嬉しい〜」と感激。アンコールでは「流星群」、そして「Awesome Life」で会場を1周しながらファンとハイタッチを交わし、名残惜しさをにじませながらも「See you next year！」と再会を誓った。
■セットリスト
M01. ワインディングロード
M02. 開幕宣言
M03. Morning Light
M04. ラストシーン
M05. Everywhere I Go
M06. 愛とか恋とか
M07. Cantabile
M08. ハミングバード
M09. アイビー
M10. 夢花火
M11. 雪の音
M12. INST（インスト）
M13. seeker
M14. Empire
M15. ツキミソウ
M16. Drowning（WOODZカバー）
M17. Call me
M18. Sunny drop
M19. Walking with you
M20. カノープス
【アンコール】
M21. 流星群
M22. Awesome Life
