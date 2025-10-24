M¥ê¡¼¥°¤Î¿½¤·»Ò¤â¤³¤Î°ì·â¤Ï´î¤Ó¤Ò¤È¤·¤ª¡© °ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡¢¶ì¤·¤¤¥²¡¼¥à¤¬Â³¤¯Ãæ¤ÇßÚÎö¤·¤¿¿ÆÇÜËþ¡Ä¥®¥å¥Ã¤È¤Þ¤Ö¤¿¤òÊÄ¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¿À¤Îµ¢´Ô¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡ËÜ¿Í¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¤³¤Î°ì·â¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î23Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÂÔË¾¤Î½é¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£Åì3¶É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÝµÊ°¤ò°ìµ¤¤ËÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¿Æ¤ÎÇÜËþ¤ò¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤·¤¿¤¬°ì½Ö¡¢¥®¥å¥Ã¤ÈÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¿À¤Îµ¢´Ô¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡¢ÂçÉü³è¤Î¿ÆÇÜËþ¥Ä¥â¤Ë¤Þ¤Ö¤¿¤ò¡È¥®¥å¥Ã¡É¤Ê½Ö´Ö
¡¡M¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢À¼Í¥¤È¥×¥í¿ý»Î¡¢ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿°ËÃ£¤À¤¬¡¢M¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÎãÇ¯¡¢ÆÃ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢MVP¤â³ÍÆÀ¡£¹¶¼é¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¡¢¤Þ¤¿Â¾¤ÎÁª¼ê¤âÁ¢¤à¹¬±¿¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖËã¿ý¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¼Ô¡×¡ÖM¥ê¡¼¥°¤Î¿½¤·»Ò¡×¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ËÃ£¤À¤¬¡¢¼«¿È5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡¢³«Ëë¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢Âç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÇØÉé¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹»þ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï¿ÆÈÖ¤ÎÅì3¶É¤À¡£2Ëü900ÅÀ»ý¤Á¤Î¥é¥¹ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÛÇ×¤Ë¤ÏÀÖ5Åû¡¢¥É¥é¤Î1Åû¤ò´Þ¤ß¡¢¥Ô¥ó¥º¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ10Ëç¤È¤¤¤¦Âç¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤ì¤ËEARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬ÌòÇ×¤òÌÄ¤¤¤Æº®°ì¿§¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢U-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤â¤ï¤º¤«5½ä¤Ç¥ê¡¼¥Á¡£°ËÃ£¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ú¤¤¤Æ¤Ï¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡£´í¸±Ç×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤Ò¤ë¤Þ¤º¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤È¡¢6½äÌÜ¤Ë3Åû¤ò¥Ý¥ó¤·¤ÆÀ¶°ì¿§¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é2¤È¤¤¤¦ÇÜËþ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¤µ¤é¤Ë7½äÌÜ¤Ë¥Á¡¼¤ò¤·¤ÆÂÔ¤Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢»³¤Ë1Ëç¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é4Ëç¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ14½äÌÜ¡¢4Åû¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Æ¥Ä¥â¡£²ñ¿´¤ÎÇÜËþ¤ò¥¢¥¬¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÀ¿ô¿½¹ð¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢°ËÃ£¤Ï°ì½Ö¥®¥å¥Ã¤È¤Þ¤Ö¤¿¤òÊÄ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë°ËÃ£¤Á¤ã¤óÍè¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤Î°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¿À¤Îµ¢´Ô¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤è°ËÃ£¤Ï¡×¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×¿ý»Î¤ÎÉü³è·à¤ËÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë