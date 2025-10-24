山田涼介、柄ルームウェア＆多彩な表情で魅了「ジェラートピケ」秋冬スタイル公開
【モデルプレス＝2025/10/24】山田涼介が出演するウェアブランド「gelato pique」（ジェラート ピケ）2025秋冬シーズンコレクションの特設ページが、10月24日に「ジェラート ピケ公式オンラインストア」ほかにて公開された。
【写真】山田涼介、クールなメガネ×チェリー柄パジャマでギャップ見せる
2025秋冬コレクションは、山田が纏う冬のスタイルアップデート。肌にすっとなじむ、上質なぬくもり。柄で遊び、レイヤードで魅せる、日常を彩るルームウェアスタイリング。山田が見せる多彩な表情と、ファッショナブルな着こなしで表現している。カジュアルな印象のアラン編みニットやカラーリングが新鮮なチェリーシャツなど豊富なアイテムがラインアップされている。
特設ページは、10月24日より「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開。そして公式Instagramでは、最新ビジュアルやスペシャルムービーも見ることができる。
また、ページ内のアイテムは「全国のジェラート ピケ店舗」「ジェラート ピケ公式オンラインストア」「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」「USAGI ONLINE」にて発売中である。
11月中旬には、ハッピーなHOLIDAYルックを公開予定。キャッチーなベアモチーフや、ブランドアイコンでもあるボーダーデザインなど、ときめく季節にぴったりなこだわりのアイテムたちが揃う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
