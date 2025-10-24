¶¶ËÜ°¦¡¢13Ç¯È¾¤Ö¤ê¡õ2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸·èÄê ¡È20ÂåºÇ¸å¤Î1Ç¯¡É¤ò4¿Í¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤¬»£±Æ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/24¡Û½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯1·î12Æü¤Ë¡Ö¶¶ËÜ°¦20Âå¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯1·î10Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ°¦¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¤¾¤¯»äÉþ»Ñ
Ìó13Ç¯È¾¤Ö¤ê¡¢2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤Î20ÂåºÇ¸å¤Î1Ç¯¤ò4¿Í¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤¬»£±Æ¤¹¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¡£½Õ²Æ½©Åß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¨Àá¤Ë¶¶ËÜ¤¬¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£2025Ç¯¤Î2·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤Î´ë²è¡£¡ÖÅßÊÔ¡×¤È¾Î¤·¤¿ºÇ½é¤Î»£±Æ¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÁÔÂç¤ÊÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¡£¼Ì¿¿½¸Í£°ì¤Î¶âÈ±¤Ç¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤¹¤ë¡£¡Ö½ÕÊÔ¡×¤Ç¤ÏÍÎ´Û¤äÀÅ¤«¤Ê¸ø±à¤òÉñÂæ¤Ë²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ë¡£¾åÉÊ¤ÇÀ¶½ã¤Ê»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤³¤«²ÄÎù¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö²ÆÊÔ¡×¤Ç¤ÏÌ±²È¡¢¾¦Å¹³¹¡¢³¤¤Ê¤É¤¬ÉñÂæ¡£¥¹¥¤¥«³ä¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Ìë¤Î³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¤è¤ê¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤ë¡Ö½©ÊÔ¡×¤Ï¤³¤ì¤«¤é»£¤ê²¼¤í¤¹Í½Äê¤À¡£30Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ã¥»¥¤¤â¼ýÏ¿¡£·§ËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢12ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¶¶ËÜ°¦20Âå¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
»ÅÍÍ¡§B5ÊÑ·Á¡¿¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼144¥Ú¡¼¥¸
»£±Æ¡§²£Ï²½¤¡ÊÅßÊÔ¡Ë¡¢ÂçÄÍ»°Îë¡Ê½ÕÊÔ¡Ë¡¢ÁýÅÄºÌÍè¡Ê²ÆÊÔ¡Ë
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¸¸Åß¼Ë
