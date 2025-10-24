「コメディー野生動物写真賞」の選考を通過したルワンダの山地で踊る若いゴリラの写真/Mark Meth-Cohn/Nikon Comedy Wildlife Awards

（ＣＮＮ）ゴリラのダンスやライオンたちの高笑い、カエルの居眠り、風に吹き飛ばされた草を顔面に浴びたカツオドリ――。そんな野生生物のユニークな姿をとらえた作品が、今年のニコン・コメディー野生動物写真賞の最終選考を通過した。

選ばれたのは写真４０点とポートフォリオ部門の３点、および動画部門の１０点。どれも見る人を笑顔にさせる作品がそろっている。

主催者によると、１０年目になる今年は世界１０８カ国から１万点以上の応募があった。ほかにも髪ボサボサのように見えるリスやカエル同士のレスリングなどの写真が入賞している。

最終選考に残った作品は、爬虫（はちゅう）類、昆虫、魚類、若手写真家などの部門別に審査される。公式サイトを通じて一般投票で選ぶ「ピープルズ・チョイス・アワード」もある。

こうした作品についてニコン欧州法人は「ウィットと感嘆を織り交ぜて野生生物をたたえながら、保全の重要性を強調している」「自然界を守る価値があることを再認識させてくれるコンテストを支援できることを誇りに思う」とコメントしている。

同コンテストは毎年、持続可能な保護活動に取り組む団体を支援しており、今年はグローバルサウスの保護活動を支える英国の慈善団体が再び対象に選ばれた。

大賞の受賞者や部門別の優勝者は１２月９日に英ロンドンで開かれる授賞式で発表される。最終選考に残った作品は全て、同月１０〜１４日までロンドン市内のギャラリーで展示される。