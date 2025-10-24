JO1金城碧海、スーツ姿で“年下ビジネスマン”熱演 仕事論・今後の目標について語る
【モデルプレス＝2025/10/24】グローバルボーイズグループ・JO1 （ジェイオーワン）の金城碧海が、10月28日発売のファッション誌「Oggi」（小学館）12月号にソロで初登場。スーツ姿で年下ビジネスマン役を熱演する。
【写真】JO1金城碧海、Tシャツ捲し上げ美腹筋披露
グループとしては2025年春、全6都市を回る初のワールドツアーと単独東京ドーム公演を成功させた一方で、金城は9月に韓国のファッションイベント「2026 S／S ソウルファッションウィーク」でランウェイデビューを飾ったことも話題に。身長180cm、スタイル抜群な金城があなたと同じ職場で働く後輩という設定を演じた。
「広報部で働く入社3年目。同じく広報部で働くあなたは、社内報で『広報部員の働く1日に密着』という企画を担当することになり、金城を取材することに。シンプルな正統派スーツも見事に着こなし、仕事も完璧な金城。ポーカーフェイスでどこか摑めない金城に最初は戸惑うも、徐々に彼のさりげない優しさに気づき、いつの間にかギャップの沼に。そんな金城からまさかのお誘いが…」
誌面では仕事に向かう真剣な眼差しのほか、メガネをかけて考え込む表情、またあどけない笑顔も見せた金城。「今回Oggiでビジネススーツを着ていろいろなシチュエーションで撮影できたことがうれしいです。興味がある部署は企画部。JO1の活動でも、ライブの演出について率先してアイディアや意見を出すタイプなので、自分の考えたものをいろいろな人と一緒に形にしてみたいです」。
インタビューでは仕事論もたっぷり掲載。「だれかと比べるから落ち込むんだと気づいてからは、自分に与えられたもの、受けた仕事に集中して100%の力を注ぐことを心がけています」と金城。ほかにも、10TH SINGLE『Handz In My Pocket』に込められたメッセージや、今後の目標についても語った。金城の飾らない素顔を知ることができるインタビューとなっている。（modelpress編集部）
