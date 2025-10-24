女優の橋本愛（２９）が、来年１月１２日に３０歳になることを記念して、誕生日当日に２０代ラスト写真集（幻冬舎、タイトル未定）を発売することが２４日、発表された。先行カットも合わせて公開された。

２００８年の芸能界デビュー後、映画「告白」や「桐島、部活やめるってよ」、ＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」などに出演し、現在は大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で主人公の妻役を演じるなど数多くの作品で活躍している。

２６年１月１２日、約１３年半ぶり２冊目となる写真集は、２０代最後の１年を４人のフォトグラファーが撮影するオムニバス形式。春夏秋冬、それぞれの季節に橋本がどんな表情を見せてくれるのか期待が高まる。

今年２月からスタートしたこの企画。「冬編」と称した最初の撮影では北海道の壮大な雪景色の中、ファンタジーがキーワード。「春編」は洋館や静かな公園を舞台に温かみのある写真に。「夏編」は民家、商店街、海などが舞台で、スイカ割りを楽しんだり、夜の海に飛び込んだり、より親近感を感じられるパートになっている。最後の撮影となる「秋編」はこれから撮り下ろす。

３０年間を振り返る書き下ろしエッセイも収録。発売を記念したオンラインサイン会は来年１月１０日に開催することが決定した。