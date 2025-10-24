日向坂46河田陽菜、ベレー帽＆アーガイルカーディガンでプレッピーコーデ披露 2nd写真集先行カット12弾公開【テイクオフ】
【モデルプレス＝2025/10/24】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、先行カット第12弾が公開された。
【写真】河田陽菜、スラリ美脚輝くパジャマ姿
先行カット第12弾はコペンハーゲン最終日に河田が楽しみにしていたスワンボート乗り場でのショット。ロマンチックな街並みに挟まれた川でのんびりボートを漕いだ後、キュートな笑顔で船着場に降り立った瞬間の1枚に。ベレー帽×アーガイルカーディガンのプレッピーなコーディネートも見せている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
◆河田陽菜、スワンボートでプレッピーコーデ披露
◆河田陽菜、2nd写真集「テイクオフ」
