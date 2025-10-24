米ヤフースポーツは２３日（日本時間２４日）、ドジャース対ブルージェイズのワールドシリーズ（ＷＳ）第１戦が行われる前に、２人の選手が「優勝リングを手にする」可能性があると伝えた。

８月にそれぞれ１週間ほど両軍でプレーしたバディ・ケネディ内野手（２７）はすでに話題になっているが、２人目はホセ・ウレーニャ投手（３４）だ。今季、ドジャース、ブルージェイズ、メッツ、ツインズ、エンゼルスの５球団で計１９試合に登板。そのうち６試合はブルージェイズ、２試合はドジャースでマウンドに上がった。

同サイトは「最大７試合のシリーズがどうなろうと理論上はＷＳ優勝リングを獲得する資格がある」という。

個人用のリングを受け取る資格が公式にあるのは、現役選手とコーチングスタッフのみで、残りの分配はオーナーに委ねられている。とはいえ、「球団は公式戦に出場した全選手、そして組織の従業員のほとんど、あるいは全員にリングを贈ることがよくある」と解説した。

同サイトは「両選手とも、今季はどちらのチームにも永続的な印象を残すことはできなかった」が、「ＷＳで勝った球団が（所属した）全員にリングを渡すという慣例を守れば、彼らにリングが授与される可能性がある」とまとめた。