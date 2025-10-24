TVer、10月26日で10周年 “周年イヤー”記念プロジェクト「Tele-Vision▶Next-Vision」始動へ
【モデルプレス＝2025/10/24】民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」が、2025年10月26日でサービス開始10周年を迎える。これを記念して、2025年10月からの1年間を周年イヤーと位置付け、10周年プロジェクト「Tele-Vision▶Next-Vision」を始動することが発表された。
【写真】TVer、2015年10月当時の画面イメージ公開
2025年10月時点では、対象デバイスはスマートフォン・タブレット、パソコン、コネクテッドTV、ストリーミングデバイス、ゲーム機に対応、常時800番組以上のコンテンツが毎日更新されるようになり、月間再生数は4.96億、月間ユーザー数は4,120万ユニークブラウザと、日本中で多くの人に利用されるサービスとなった。
◆TVerが10周年 2015年10月26日にサービス開始
◆TVer、10周年施策発表
【Not Sponsored 記事】