ＭＬＢ公式サイトは２３日（日本時間２４日）、ブルージェイズのボー・ビシェット内野手（２７）が２４日（同２５日）に開幕するドジャースとのワールドシリーズ（ＷＳ）で戦列復帰を目指し、２日連続で本拠地ロジャーズ・センターで二塁の守備練習を行ったことを伝えた。

右ヒザを痛めて９月６日以降、離脱。今ポストシーズンには出場していない。シュナイダー監督はこの日の前日会見で本職の遊撃、二塁、あるいはＤＨで出場する可能性を示唆。同サイトによると「２７歳の彼はメジャーでの７シーズンで二塁を守ったことはないが、マイナーでは二塁手として３０試合に出場しており、直近では１９年に３Ａバファローで１試合に出場している」という。

ＭＬＢネットワークのインタビューに応じたビシェットはコンディションについて笑顔を見せながら「十分なくらいいい」。また、ＷＳのロースター入りを果たした際の役割について首脳陣と話し合ったのかという質問には「そうだね。守備につく可能性もあれば、代打もある。何であれ、まだ決まっていない」と説明した。

３２年ぶり３度目のＷＳ制覇を目指すブルージェイズにとって今季チーム最多の９４打点を挙げたビシェットの復帰は大きなプラスだ。