渡辺謙、娘・杏との親子ショット公開「自撮りが上手」「笑顔が似てる」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】俳優の渡辺謙が10月22日、自身のInstagramを更新。娘で女優の杏との2ショットを公開した。
【写真】66歳大物俳優「笑顔が似てる」39歳娘との自撮り2ショット
◆渡辺謙、娘・杏との2ショット公開
渡辺は「仕事、プライベートでも愛用させて頂いてるブルネロクチネリさんのイベントへ」と21日に行われたイタリア・ウンブリア州、ソロメオ発のファッションブランド、ブルネロ クチネリ（Brunello Cucinelli）の「2026 春夏コレクション ファッションプレゼンテーション」への出席を報告。「会場のイタリア大使館にて沢山の方々にお目にかかれました」と記し、ピースサインで笑顔の杏との親子ショットの他、女優の石田ゆり子・小雪・Kis-My-Ft2の玉森裕太とのショットも公開した。
◆渡辺謙の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な親子ショット」「2ショットに感激」「自撮りが上手」「笑顔が似てる」「ダンディでかっこいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
