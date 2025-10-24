Àîºê»ÔÄ¹Áªµó¡¡µÜÉôÎ¶É§»á¡¢¡Ö¤¨¤»Æ±ÏÂ¡×¤È¥Ç¥Þ¤Ë¥Ç¥Þ½Å¤ÍÉôÍîº¹ÊÌ¤ò³È»¶
¡¡ÉôÍîº¹ÊÌ¤ò¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤ËÂ³¤±¤ë¥ì¥¤¥·¥¹¥È¤Ç¡¢Àîºê»ÔÄ¹Áª¡Ê£²£¶ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÉôÎ¶É§»á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬¤¦¤½¤Ë¤¦¤½¤ò½Å¤Í¡¢ÉôÍî²òÊüÆ±ÌÁÀîºê»ÙÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤¨¤»Æ±ÏÂ¡×¤À¤È¤¤¤¦¥Ø¥¤¥È¥Ç¥Þ¤ò¤µ¤é¤Ë³È»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º¹ÊÌ¤ÎÈï³²¼Ô¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¶·â¤¹¤ëÈÜÎô¤µ¤ÏÄì¤Ê¤·¤À¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¼Ò¤Ï£²£²Æü¡¢µÜÉô»á¤¬Áªµó±éÀâ¤Ç¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£»ÙÉôÄ¹¤Ï¡ÖÉôÍî¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µõ¹½¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¡¢Àîºê»Ô¤¬Æ±»ÙÉô¤äÁ´ÆüËÜÆ±ÏÂ²ñÀîºê»ÙÉô¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¸¢¡¦Æ±ÏÂÂÐºöÀ¸³èÁêÃÌ»ö¶È¤ò¡Ö»Ô¤°¤ë¤ß¤Î¤¨¤»Æ±ÏÂ¹Ô°Ù¡×¤È¤Í¤¸¶Ê¤²¡¢Èïº¹ÊÌÉôÍî½Ð¿È¼Ô¤äÅö»ö¼ÔÃÄÂÎ¤¬¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤È¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µÜÉô»á¤ÏÆ±ÆüÌë¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÇÛ¿®Æ°²è¤Ç¡Ö¾Úµò¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢¥Ç¥Þ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¡Ö»ÙÉôÄ¹¤Î²È¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê»ÙÉôÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤¬¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ØÉôÍî¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¡×¡Ö¡ØÉã¤ÏÅìµþ½Ð¿È¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£Àîºê¤Ë¤½¤ÎÌ¾»ú¤ÎÉôÍîÌ±¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Á´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤¨¤»Æ±ÏÂ¤À¡£ËÜ¿Í¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜÉô»á¤¬¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£·Ç¯¡£Åö»þ¤Î»ÙÉôÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢±þÂÐ¤·¤¿¸½»ÙÉôÄ¹¤Ï¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¼Ò¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖµÜÉô»á¤Ï¤Ï¤Ê¤«¤éÁêÃÌ³èÆ°¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¬¡ØÉôÍî¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö»þÉã¤ÏÂ¸Ì¿¤Ç¡¢Éã¤òÅÜ¤é¤»¤ë»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡²òÊüÆ±ÌÁÃæ±ûËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»ÙÉôÄ¹¤ÎÉãÊý¤ÎÁÄÊì¤ÏÅìµþÅÔ¹ñÊ¬»û»Ô¤Ë¤¢¤ëÉôÍî½Ð¿È¤Ç¡¢Á¾ÁÄÉã¤Ï¤½¤ÎÉôÍî¤ÎÍÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤ÏÀõÁð¤Ç·¤¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢ÅÔÆâ¤Ç²òÊü±¿Æ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Å¾µïÀè¤ÎÀîºê»Ô¤ÇÆ±»ÙÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢½éÂå»ÙÉôÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¼Ò¤¬£²£³Æü¡¢µÜÉô»á¤Ë¸½»ÙÉôÄ¹¤È¤Î£±£·Ç¯¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò³Î¤«¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡ØÉã¤ÏÀõÁð½Ð¿È¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤¸¤ã¤¢ÉôÍî¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê»ö¤ò¸À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢£²£²ÆüÌë¤ÎÇÛ¿®Æ°²è¤«¤é¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ËÀâÌÀ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤â¤½¤â£±£·Ç¯£··î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¡ØÏÃ¤¹¤Ë¤Ï»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤À¤±µ¤·¡¢¡ÖÉôÍî¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½»ÙÉôÄ¹¤Ï¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢ÉôÍî¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜÉô»á¤Ï¡ÖÉôÍîº¹ÊÌ¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢Èï³²¤ÎÁÊ¤¨¤ÏÍø¸¢¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥Þ¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¡£ÉôÍî¤ÎÃÏÌ¾¥ê¥¹¥È¤Î½ÐÈÇ¤ò´ë¤Æ¡¢»ÙÉôÄ¹¤ò´Þ¤àÅö»ö¼Ô¤«¤éµ¯¤³¤µ¤ì¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¡Öº¹ÊÌ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸¢Íø¡×¤ò¿¯³²¤·¤¿¤ÈÇ§Äê¤¹¤ëÈ½·è¤¬ºÇ¹âºÛ¤Ç³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¤ª¤³¤È¤ï¤ê¡¡Àîºê»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÉôÎ¶É§»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÐÎò¤ä½ÐÇÏ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Î¼çÄ¥¤ËÃø¤·¤¤º¹ÊÌÅª¸ÀÆ°¤¬¤¢¤ê¡¢º¹ÊÌ¤¬³È»¶¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Û¤Ê¤ë°·¤¤¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
