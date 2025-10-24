プロ野球ドラフト会議

プロ野球のドラフト会議が23日に都内で行われた。健大高崎高の石垣元気投手と佐藤龍月投手（ともに3年）は2人揃って指名。見守ったチームメートは大興奮だった。写真撮影ではW指名ならではの“珍事”も発生し、奮闘するナインの姿があった。

健大高崎ナインや約70人の報道陣が集まる中、群馬・高崎市内の同校で吉報を待った石垣と佐藤。最速158キロを誇る石垣はロッテから1位、2年夏にトミー・ジョン手術を受けて、この夏に甲子園で復活マウンドに上がった佐藤はオリックスから3位と2人揃って指名を受けた。

会場で見守ったチームメートは「うぉ〜〜！」と大歓声。仲間の努力が実った瞬間を喜んだ。

会見を終えた2人は校内の中庭に待っていたナインの元へ。夜空に3度ずつ宙を舞った。

すると、次は写真撮影タイムに。まずは石垣。マリーンズのマスコット「マーくん」の大きなぬいぐるみや、ロッテの大人気お菓子「パイの実」「コアラのマーチ」など、それぞれが手に持ってポーズを取った。

続いては佐藤。「オリックス？ はい、ロッテしまって〜」の掛け声でナインはパパッと準備。今度は岸田護監督の顔写真が貼られたうちわや、応援グッズを手に笑顔満開だった。

2年春のセンバツでは、2本柱としてチームを全国制覇に導いた石垣と佐藤。会見で、石垣は「龍月がいなければここまで成長できなかった」と話し、佐藤は「プロの舞台で投げ合いたい」と夢舞台での対戦を誓った。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）