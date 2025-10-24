身長202センチ、日本代表ミドルブロッカー

バレーボールのSVリーグ・サントリーに所属する小野寺太志が「THE ANSWER」のインタビューに応じた。24日、大阪ブルテオンとの開幕戦（GLION ARENA KOBE）を迎える。今年は日本代表としてネーションズリーグ、世界選手権に出場。昨年のパリ五輪でも活躍し、SNSの総フォロワー数も50万人を超える人気選手になった。2児の父でもある29歳に、家族の大切さ、パパアスリートとして目指す将来について聞いた。（前後編の後編、聞き手＝THE ANSWER編集部・宮内 宏哉）

――小野寺選手は29歳の日本代表選手である一方、3歳の男の子と1歳の女の子のパパでもあります。普段の子育てライフについて教えてください。

「時間にもよるんですけど、帰ったら『お帰り』って言ってくれるのが嬉しいです。僕、寝かしつけだけできなくて……一緒に寝ちゃうんです（笑）。そこは奥さんに任せて、その間に食器を洗ったり、洗濯したり、おもちゃを片づけたりしています。上の子はトミカ、プラレール、トーマスとかにハマっていて。トミカ博、プラレール博はすごく好きですね」

――寝かしつけで一緒に寝てしまうというのは。

「本来、子供が寝てから大人の自由な時間じゃないですか。一緒に寝ちゃうとそれがなくなっちゃうので。息子がどうしても『パパと寝たい』というときは、なんとか寝ないように頑張ってます（笑）」

――パパとして日常で感じるささやかな喜びはありますか。

「日本代表の活動期間で一緒にいれないと『パパを忘れちゃうのかな？』って思っていたんです。でも、たまたま休みで会ったときとかに『パパ！』って2人が寄ってきてくれるのが嬉しいです。海外からテレビ通話する時も、奥さんに話すことがあるのに2人が携帯を取り上げて、どこかに行っちゃうみたいなこともあります」

――海外遠征になると約1か月会えないことも。遠征に持っていくものはありますか。

「遠征のリュックに、アンパンマンの顔だけ息子になっているキーホルダーとか、生まれた時の足のサイズのキーホルダーで誕生石がついているものをつけたりしています」

――昔から子供は好きだったのですか。

「JT（サンダース）にいた頃、子供が生まれた同期の家で抱っこさせてもらったり、遊んだりしていました。でも、やっぱり自分の子供には特別な感情があるなと感じましたね。やっぱり自分の息子と娘が世界一可愛いなと」

変わった生活基準…アスリートとして「かっこいいパパでありたい」

――パパになって変わったなと思うところはありますか。

「生活の基準が変わったなと思いますね。オフは自分がしたいこと優先でしたけど、子供が生まれてから一緒にできることを考えています。例えばアンパンマンミュージアム行きたいなら行くし、買い物に行って観覧車があったら乗るし。アイス食べられるかなとか、おもちゃ買えるかなとか。大人のものも見たいけれど、子供も飽きさせたくない。『じゃあガチャガチャしようか？』とか（笑）」

――アスリートは睡眠も重要です。夜泣きで眠れなかったことは。

「2人ともあまり夜泣きがなかったんです。特に下の子はまとめてぐっすり寝てくれて、全然手がかからず逞しい子でした。上の子のときは母乳だったので、僕が起きてもやることがないから（妻が）寝てもいいと。下の子はミルクだったので、夜に作ったりしていましたね」

――子育てでどうしても母親に負担がかかってしまうことも。心掛けていることはありますか。

「家にいないことが多いし、奥さんにすごく負担をかけているから、奥さんがしたいこともなるべく叶えてあげたいです。僕のわがままでバレーをさせてもらっている部分もあるので、付き合わせて申し訳ない気持ちもあって」

――子育てについて夫婦で話したことで、印象に残っていることは。

「子供が遊んで興奮しちゃったり、僕がいないほうが子供を早く寝かしつけられると言われています（笑）。変な話、僕がいなくても困らないくらい強い奥さん。なんとか家庭で役に立たないといけないと思っています」

――アスリートとして、パパとして、どんな将来を思い描いていますか。

「やっぱりオリンピックのメダルもそうですし、日本代表であり続けること、少しでも長く現役生活を続けること。やっぱり子供たちが大きくなってきた時に、まだバレーをしていたい。ちゃんとパパが日本代表だったとか、理解してもらえるまで続けたいなと思います。あとは結果で国際大会のメダルだったり、形として残せるものを持っている選手になりたい。それがアスリートとして目指すところだし、かっこいいパパでありたいなと思います」

■小野寺太志（おのでら・たいし）

1996年2月27日、宮城・名取市出身。SVリーグ・サントリーサンバーズ大阪所属。小学6年時に身長170センチ、中学3年時に195センチの超高身長だった。バレーボールを本格的に始めたのは宮城・東北高に入学後。1年生からレギュラーとなり、春校バレーなどに出場した。東海大時代の2015年に日本代表初選出。21年東京、24年パリと2大会連続で五輪出場を果たすなど、ジャパンに欠かせないミドルブロッカーに成長。24-25年のSVリーグオールスター得票数1位、SNS総フォロワー数50万人突破など、屈指の人気を誇る。2児の父。202センチ、97キロ。



（THE ANSWER編集部・宮内 宏哉 / Hiroya Miyauchi）