¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥³¥í¥Ã¥±¡Û¤³¤Î¥³¥í¥Ã¥±¡¢¼Â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¾¦ÉÊ¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Ð¥«Á´³«¤Î°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥³¥í¥Ã¥±¡ª¡ãÌîÅç¿µ°ìÏº¤Î¥Ð¥«¥ì¥·¥Ô¡ä
ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ð¥«¥ì¥·¥Ô¤òÂ³¡¹¤È³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÌîÅç¿µ°ìÏº»á
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¡Ö·ã¥¦¥Þ!! ¥Ð¥«¥ì¥·¥Ô¸¦µæ½ê¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤ÎBµé¥Õ¡¼¥É¸¦µæ²È¡¦ÌîÅç¿µ°ìÏº¡Ê¤Î¤¸¤Þ¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î"¥Ð¥«¥ì¥Ô"¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¤ò°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥³¥í¥Ã¥±¡×¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥³¥í¥Ã¥±¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
¡Úº£²ó¤Î¿©ºà¡Û
¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ë¡¡2¸Ä¡¡
¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¡Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ë¡¡2¸Ä¡¡
¡¦¥ß¥ë¥¯¡Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ë¡¡1ËÜ¡¡
¡¦Ìý¡¡Å¬ÎÌ
ÌîÅç¡¡½õ¼ê¤¯¤ó¡¢ºÇ¶á¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ç¤Ïà°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥â¥Îá¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤¾¡ª
½õ¼ê¡¡¤½¤¦¥Ã¥¹¤Í¡ª¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¥Ö¡¼¥à¤¬Â³¤¤¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡£
ÌîÅç¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª
½õ¼ê¡¡¤Ï¤¡¤Ã!?¡¡°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥ì¥·¥Ô¤È¤«¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¥Ã¥¹¡ª¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
ÌîÅç¡¡Î©¤Á°û¤ß²°¤ÇÎÙ¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤¬»Ä¤·¤¿ÎÁÍý¤ò½¸¤á¤ÆÊÌ¤ÎÎÁÍý¤Ë°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¡ª¡¡¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤â¾è¤ì¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤âºï¸º¡ª
½õ¼ê¡¡±ø¤¨¤è¡ª¡¡¤â¤¦¡¢¥¢¥ó¥¿¤¬°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¡ª
ÌîÅç¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾éÃÌ¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÁÍý¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤ÆÊÌ¤ÎÎÁÍý¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¤³¤ì¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥ß¥ë¥¯¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÀäÉÊ¥Ó¡¼¥Õ¥³¥í¥Ã¥±¤òºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¤½¤ì¤¹¤²¤¨¤Ê¡ª¡¡¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ã¥¹¡ª
¡Ê£±¡ËÄÙ¤¹¡ª¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤òÊñÃú¤ÇºÙ¤«¤¯¹ï¤ß¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë°Ü¤·¤¿¤é¥ß¥ë¥¯¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¼ê¤Ç¥°¥Ë¥°¥Ë¤È°®¤êÄÙ¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¾õ¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞÃåÍÑ¤ò¿ä¾©
ÌîÅç¡¡¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤Ë°Ü¤·¡¢¥ß¥ë¥¯¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥°¥Ë¥°¥Ë¤È°®¤êÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½õ¼ê¡¡ÄÙ¤¹¤È¤¤Ë¥ß¥ë¥¯¤òº®¤¼¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¡Ê£²¡Ë¹ï¤à¡ª¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò²òÂÎ¤·¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤à¡£¤Ç¤¤¿¤é¡Ê£±¡Ë¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÅêÆþ¤·¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¸å¡¢¼ê¤Ç°®¤Ã¤Æ¥³¥í¥Ã¥±¤Î·Á¤Ë¸Ç¤á¤è¤¦
ÌîÅç¡¡¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ã¤ÆÍÈ¤²¤¿»þÅÀ¤Ç¿åÊ¬¤¬Èô¤ó¤¸¤ã¤¦¤«¤é¡¢ÄÙ¤¹¤À¤±¤À¤È¥«¥¹¥«¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¥Ý¥Æ¥È¤¬¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¹ï¤ó¤Ç¥Ý¥Æ¥È¤Èº®¤¼¤Þ¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¤ª¤ª¡¢¤«¤Ê¤ê¥³¥í¥Ã¥±¤ÎÃæ¿È¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ã¥¹¡ª
¡Ê£³¡Ë¥Ñ¥óÊ´¡ª¡¡¥Ñ¥óÊ´¤Ï²¼Â¦¤Î¥Ð¥ó¥º¡Ê¥Ò¡¼¥ë¡Ë¤ÎÄìÌÌ¤ò»Ø¤Ç¤³¤¹¤ë¤Èºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ç¤ÎÆ¬¤ò¤«¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ç¤³¤¹¤ë¤È¥Ü¥í¥Ü¥í¤È¥Ñ¥óÊ´¤òÀ¸À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¾
¡Ê£´¡ËÍÈ¤²¤ë¡ª¡¡¡Ê£²¡Ë¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ê£³¡Ë¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¤é180¡î¤ËÇ®¤·¤¿Ìý¤ÇÍÈ¤²¤ë¡£¿©ºà¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ÃÇ®ºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤·¤ÆOK¡£·ÁÊø¤ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª
¡Ê£µ¡Ë´°À®¡ª¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥³¥í¥Ã¥±¡×
ÌîÅç¡¡¼¡¤Ï¥Ñ¥óÊ´¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥ó¥º¤ÎÄìÌÌ¤ò»Ø¤Ç¤³¤¹¤ë¤È¥Ñ¥óÊ´¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤Ä¤±¤ÆÌý¤ÇÍÈ¤²¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£¤µ¤¢¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡ª
½õ¼ê¡¡¤¦¤ª¤ª¡¢¤³¤ì¥¹¥²¡¼¥Ã!!¡¡Ì£¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥Ó¡¼¥Õ¤È¥Ý¥Æ¥È¤À¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ë¡¢´°Á´¤Ê¥³¥í¥Ã¥±¤À¡ª¡¡¾¯¤·¥â¥í¥â¥í¤ÈÊø¤ì¤ä¤¹¤¤¤±¤É¡¢°á¤Î¿©´¶¤â¤¤¤¤¤·¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Ð¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¥Ã¥¹¡ª¡¡¥½¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤â´°àú¥Ã¥¹¤Í¡£¥¦¥Þ¤¤!!
ÌîÅç¡¡°ÛÀ¤³¦Å¾À¸ÂçÀ®¸ù¤À¡ª¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¡¢¥À¥Ö¥Á¤È¤«¥¨¥°¥Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤â·ã¥¦¥Þ¤Ç¤¹¤è¡£
½õ¼ê¡¡¤½¤ì³Î¼Â¤Ë¥¦¥Þ¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¤¤¤í¤¤¤í¥³¥í¥Ã¥±¤ËÅ¾À¸¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ã¥¹¤Í¡£
ÌîÅç¡¡¤Û¤ó¤È¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï»ä¤¬°ìÈÖ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¶²¤é¤¯º£Ç¯¤ÎÅß¤Ë¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥³¥í¡£¤³¤ì¤òÁÇºà¤Ë¤·¤Æ1¸Ä¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤ËÅ¾À¸¤µ¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶½Ê³¤¹¤ë¤À¤í¡ª
½õ¼ê¡¡¤½¤ì¤Ï°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢µÑ²¼¤Ç¡ª
