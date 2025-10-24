25日(土)から26日(日)は低気圧や前線の影響で、全国で雨が降るでしょう。26日(日)は関東から北海道で激しい雨が降り、大雨となる所がありそうです。27日(月)から28日(火)は西高東低の気圧配置となり、寒気が流れ込むでしょう。北海道は平地でも雪や吹雪となりそうです。本州でも北風が強まり、東京地方や近畿地方で木枯らし1号が吹く可能性があります。

25日から26日は広く雨 激しい雨の降る所も

25日(土)は低気圧が日本海を進み、本州の南にのびる前線上に低気圧が発生するでしょう。九州から関東にかけて昼頃から雨が降る見込みです。太平洋側の沿岸部を中心に本降りの雨となるでしょう。お出かけの際は雨具が必要です。



26日(日)は二つの低気圧が北日本や本州の南岸沿いをそれぞれ進む予想です。低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定になるでしょう。近畿から北海道では広く雨が降りそうです。関東から北海道では雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風に注意、警戒が必要です。

27日〜28日は北海道で雪や吹雪 東京地方や近畿地方で木枯らし1号か

27日(月)から28日(火)にかけては西高東低の気圧配置となるでしょう。北海道や東北では風が強まり、大荒れの天気となる恐れがあります。関東以西でも北風が強まり、東京地方や近畿地方で木枯らし1号が吹く可能性があります。



北海道の上空にはマイナス6℃以下の平地で雪が降る目安の寒気が流れ込むでしょう。東北の上空には0℃以下の山で雪が降る目安の寒気が流れ込む見込みです。北海道は平地でも雪が降り、積雪となる所があるでしょう。車は冬の装備をし、路面状況の変化にご注意ください。東北や北陸、関東甲信の標高の高い山でも雪の降る所があるでしょう。

3連休は所々で雨 11月4日(火)以降は広く晴れる

11月1日(土)から2日(日)は北海道から九州の所々で雨が降るでしょう。3日(月・文化の日)も北海道や東北で雨の降る所がありそうです。3連休ですが、お出かけには雨具が必要な所が多くなるでしょう。4日(火)以降は広く晴れる見込みです。沖縄は4日(火)以降は雨が降りそうです。



最高気温は平年より高い所が多く、関東から九州は20℃くらいの日が多いでしょう。晴れる日は快適な陽気になりそうです。ただ、朝晩は冷えますので、朝晩と日中の気温の変化にご注意ください。