《新作》ウキウキが止まらなーいッッ♡【スタバ】完売前に急いで！「ジェラピケグッズ」

【スターバックス】から【gelato pique（ジェラート ピケ）】とコラボの新作グッズが登場！ 公式オンラインで買えるアイテムは続々と完売しており、早くも注目を集めている様子。マニアも心を躍らせるほど、思わずコレクションしたくなる可愛さが詰まっています。今回は店舗限定で買える、クマデザインのカード & キャップ付きカップをご紹介。完売前にぜひお見逃しなく。

エプロン姿のクマはつい欲しくなる可愛さ！

「前代未聞のコラボにウキウキしっぱなしでした」と語るインスタグラマー@j.u_u.n__starbucksさんがゲットしたうちの1つが、エプロン姿のクマがキュートな「スターバックス カード gelato pique」。こちらは店舗で購入 & チャージができます。スイーツとドリンクが描かれたもの、淡いボーダー柄があしらわれたものと、コラボらしいデザインがラインナップ。お財布に忍ばせておけば、使うたびに気分まで上げてくれそうです。

くつろぎスタイルのクマがワンポイント！

淡いカラーを組み合わせた「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml + ベアリスタキャップ」。こちらのデザインは店舗でのみゲットできるようです。ワンポイントとして映えるキャップが付いているバージョンは、くつろぎスタイルのクマがちょこんと乗った姿がとってもキュート。お好きなドリンクと共に、きっと癒しのひとときを過ごせるはず。

