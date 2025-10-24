水戸ホーリーホックが声明を発表

水戸ホーリーホックは10月24日、アカデミー所属選手に対する不適切な接触行為や言動が確認されたとして、公式サイトを通じて注意喚起を行った。

クラブによると、問題が起きているのはトップチームのホームゲーム開催時や、SISファシリティなどで行われる試合開催時だという。ジュニアからユースまでのアカデミー所属選手に対し、写真撮影やサイン、プレゼントの受け渡しといったファンサービスを求めるだけでなく、選手への執拗なつきまといや接触、さらには飲酒をした状態での暴言・暴力行為も報告されているという。

クラブは「アカデミー所属選手はアマチュアであり学生という立場を考慮し、ファンサービス対応は一切行っていない」とし、「安全で安心できる育成環境を守るためにも、今後ルールを守れない場合はご退場や入場のお断りなど、然るべき対応を取らせていただく」と強く呼びかけた。

最後には「これからの水戸の未来を背負っていく選手たちが、健やかに成長できるよう温かいご声援を」とファン・サポーターへ理解と協力を求めている。（FOOTBALL ZONE編集部）