ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬¿·²ÃÆþ¤ÇÃíÌÜ¡ÄÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼Ì¾Ìç¤Î¿·¥æ¥Ë¤¬¡ÖºÇ¸Å¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¾ÝÄ§¡×
¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Î¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËµÓ¸÷
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ë¤Ïº£µ¨¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¹ËÅçÍªÅÍ¤ÈÆ±ÂåÉ½GKÌîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸¦µæ²È¤Î¡Ö¤È¤â¤µ¤ó¡×¤Ïº£µ¨ÃåÍÑ¤Î¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï ¡ÖStanno¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Î¡Ë¡×¤Ç¡¢1990Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤ËËÜ¼Ò¤ò¤â¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖStanno¡×¤Ïº£µ¨¤è¤ê¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤È¿·¤·¤¯¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥ª¥é¥ó¥À¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ë½êÂ°¤·¡¢º£µ¨¤ÏUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¡¼¡¦¥¢¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Î¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¶»¸µ¤ËÂÀ¤¯Çò¤¬ÇÛ¿§¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ì¾¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¶ß¤äÂµ¤Ë¤âÇò¤Î¥é¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥é¥ÖÅÁÅý¤ÎÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¶»¤ËÉý¹¤¤ÇòÃÏ¤Î¥Á¥§¥¹¥È¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼ºÇ¸Å¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡×¤È¡¢¤È¤â¤µ¤ó¤Ï¸ÀµÚ¤·¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î°ìÃå¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë